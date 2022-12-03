Tử vi may mắn ngày mai (Chủ nhật, 4/12/2022): 3 con giáp đích thị là 'con cưng' của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, vét sạch lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 17:20

Xem tử vi con giáp ngày mai (4/12/2022) cho thấy, 3 tuổi này được Thần Tài che chở nên đường tài lộc vô cùng sáng sủa, vạn sự như ý.

Tuổi Tỵ

Tròn ngày chủ nhật cuối tuần này (4/12/2022), được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tỵ vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì con giáp này đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Tử vi may mắn ngày mai (Chủ nhật, 4/12/2022): 3 con giáp đích thị là 'con cưng' của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, vét sạch lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Tỵ là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Tam Hợp quý nhân giúp cho tuổi Tỵ có 1 ngày bình yên bên gia đình mình. Người ấy chẳng nề hà gì mà mang lại cho bạn bất ngờ vào lúc bạn chẳng mong chờ gì. Tình cảm mà người ấy dành cho mình là điều mà con giáp này luôn trân trọng. Sự hạnh phúc lan tỏa theo từng ánh mắt nụ cười, có người yêu thương mình thật lòng quả là niềm hạnh phúc vô tận.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 4/12/2022 cho thấy, người tuổi Dậu may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Tử vi may mắn ngày mai (Chủ nhật, 4/12/2022): 3 con giáp đích thị là 'con cưng' của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, vét sạch lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Con giáp này có thể sẽ được 1 người nào đó thầm thương từ lâu và chọn ngày mai để tỏ tình đó. Thổ dưỡng Kim, vợ chồng tuổi Dậu hạnh phúc đầm ấm bên nhau. Có thể bạn và người ấy sẽ đón thêm tin vui về đường con cái nữa đó, hãy tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau nhé.  

Tuổi Mão

Tử vi ngày mai (4/12/2022) cho thấy, Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến thì Mão chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do bạn còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Tử vi may mắn ngày mai (Chủ nhật, 4/12/2022): 3 con giáp đích thị là 'con cưng' của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, vét sạch lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng khá may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn nhanh chóng tìm được 1 nửa của mình mà không phải trải qua nhiều cửa ải khó khăn, đôi trái tim sớm đã cùng chung nhịp đập. Người ấy yêu thương và nâng niu con giáp này, bản mệnh tự thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Bạn cố gắng hết sức để bảo vệ đoạn tình cảm này trước những sóng gió cuộc đời. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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