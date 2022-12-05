Trong ngày này cung Tài Bạch mở, có nhiều cơ hội để phát tài hơn, tuổi Mùi đừng chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời này nhé. Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Mùi làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn.

Tử vi ngày 13/11 âm lịch cho thấy, con giáp tuổi Mùi sẽ hút tài lộc trong thiên hạ, cuộc sống cuối năm thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi sẽ có sự nghiệp còn thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng dễ dàng thành công, đạt được mục tiêu nhanh chóng ngoài sức mong đợi của bạn.

Vận trình tình cảm được Thái âm Cát Tinh. Đặc biệt là người độc thân sớm tìm được “bến đỗ” hạnh phúc của đời mình.

Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực kể từ ngày mai (13/11 âm lịch). Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn".

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 13/11 âm lịch cho thấy, con giáp tuổi Dậu thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó. Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ ngày càng tốt hơn.

Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấp. Người tuổi này sẽ gặp được đối tượng hẹn hò phù hợp trong những chuyến đi du lịch một mình. Người đã kết hôn cần tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống để giữ gìn hạnh phúc hiện tại.

Tuổi Hợi

Sau chuỗi ngày vất vả, bước sang ngày mai (13/11 âm lịch), thu nhập của tuổi Hợi sẽ vô cùng rủng rỉnh, tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Hợi còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng phơi phới, không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc rủng rỉnh khiến Hợi trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tinh thần sẽ thoải mái hơn, dễ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Nam độc thân cần cởi mở hơn nữa thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong khi nữ độc thân gặp đào hoa vượng nên sớm tìm được “bến đỗ” hạnh phúc cho đời mình. Người có đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người bạn đời của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!