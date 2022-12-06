'Có đức mặc sức mà ăn', đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp được Phật Tổ đãi ngộ cực lớn, trúng số giàu to

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 07:16

Tử vi dự báo rằng vận trình của những con giáp kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này diễn ra suôn sẻ, khó khăn lùi bước để nhường đường cho may mắn, cơ hội.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Ngọ không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ.

Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Ngọ bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

'Có đức mặc sức mà ăn', đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp được Phật Tổ đãi ngộ cực lớn, trúng số giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, Rằm tháng 11 âm lịch tới đây, tài lộc của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Ngọ có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Cuối năm 2022 đầu năm 2023 may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Ngọ khổ tận cam lai, nói lời tạm biệt với những vận hạn đã qua, thời gian tới càng nỗ lực sẽ càng gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn kể từ Rằm tháng 11 âm lịch. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh sẽ phát huy hết khả năng, điểm mạnh của mình trong công việc. Những nỗ lực của tuổi Thân sớm được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Con giáp này cũng thể hiện sự nhanh nhạy, khéo léo của mình trong việc xử lý các vấn đề khó khăn.

'Có đức mặc sức mà ăn', đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp được Phật Tổ đãi ngộ cực lớn, trúng số giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử có thể gặp nhiều cơ hội tốt. Bản mệnh giải quyết tốt những khó khăn, thử thách trên con đường phát triển. Tương lai hứa hẹn mang đến nhiều thành công ngoài mong đợi cho người tuổi Thân.

Tình hình tài chính của tuổi Thân được đánh giá là vượng sắc. Người kinh doanh gặp được khách hàng tốt, có thể thu về lợi nhuận ổn định. Người làm công ăn lương tạo ấn tượng tốt với cấp trên, có thể được xem xét nhận thưởng, thậm chí tăng lương.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, người tuổi Dậu sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Có người tuổi Dậu trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn đến nhà, con đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

'Có đức mặc sức mà ăn', đúng Rằm tháng 11 âm lịch này: 3 con giáp được Phật Tổ đãi ngộ cực lớn, trúng số giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành. Về phương tiện tài lộc sẽ tăng lên gấp bội. Trong tương lai, với sự chiếu cố nồng hậu của quý nhân và thần tài, mỗi ngày tuổi Dậu sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Cuộc sống càng về sau sẽ tràn ngập sức sống, được tận hưởng những điều mới mẻ và thú vị nhất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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