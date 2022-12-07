Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 19:44

Tử vi Rằm tháng 11 âm lịch cho thấy, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Hợi

Tính cách người tuổi Hợi thường khá phù phiếm, có xu hướng thích thể hiện bản thân. Tuổi Hợi hay để ý bề ngoài, so sánh sao cho bằng bạn bằng bè. Do đó dù kinh tế có thể so sánh không bằng ai, nhưng tiêu tiền lại khó ai bằng.

Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 11 âm lịch này, Hợi may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng. Hợi sẽ có mọi thứ đều hanh thông, suôn sẻ, đặc biệt trong công việc sẽ gặt hái nhiều thứ mới. Những ai làm công ăn lương sẽ được quý nhân trợ giúp nên các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thuận lợi.

Nếu Hợi có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Người tuổi Hợi cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Tuổi Ngọ

Những ngày đầu tháng 11 âm lịch vừa qua, vận trình người tuổi Ngọ xảy ra nhiều biến động. Điều này có thể khiến cho bản mệnh trở nên mất tinh thần. Tuy nhiên đúng ngày rằm tháng 11 cả tài vận lẫn phúc khí của người tuổi Ngọ đều tiến triển theo chiều hướng tốt.

Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ sẽ cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn khi một loạt tin vui lần lượt gõ cửa. Bản mệnh càng mong mỏi và khao khát điều gì thì khả năng biến điều đó thành sự thực càng cao. Vì vậy tuổi Ngọ hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể và cố gắng nỗ lực hết mình, tin chắc sẽ đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Thời gian cuối năm, sự nghiệp của những người tuổi Ngọ có bước đột phá mới. Tuổi Ngọ làm giàu, cuộc sống tốt đẹp, gia đình thoải mái đếm tiền, cuộc sống phong phú, đặc biệt là về đầu tư và quản lý tài chính.

Tuổi Thân

Đúng Rằm tháng 11 âm lịch này, nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Thân xứng đáng giữ vị trí lãnh đạo và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Thần đồng tiên tri mách bảo, đúng 16h30 chiều mai (Rằm tháng 11 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài trúng được quả độc đắc, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Thân tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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