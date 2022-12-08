Đúng 0h đêm nay (16/11 âm lịch): 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, tiền vào như nước, ngồi không cũng có lộc

Tết Nguyên Đán đang sắp đến gần, người người nhà nhà đều đang tất bật làm việc chăm chỉ với mong muốn sẽ cá kiếm được một khoản để thoải mái ăn Tết. Và đây là 3 con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố kể từ ngày 16/11 âm lịch.

Tuổi Mão Những người tuổi Mão vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mão cũng là con giáp khao khát cuộc sống thượng lưu và giàu có hơn, họ luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền, và đó là lý do thúc đẩy họ chăm chỉ không ngừng. Ảnh minh họa: Internet Kể từ ngày 16/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì trong tuần này sẽ được hanh thông, thuận lợi.

Nói người tuổi Mão thông minh, tài giỏi thôi không đủ, mà họ còn biết nắm bắt thời cơ, đặc biệt là việc đầu tư sinh lời. Và trong thời gian sắp tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp đường tài vận thịnh vượng. Cuối năm 2022 này, tuổi Mão có khả năng trở thành đại gia. Tuổi Dậu Đầu năm 2022, tuổi Dậu vẫn trong tình cảnh lao tâm khổ tứ nhưng thu về chẳng được bao nhiêu. Nhưng kể từ ngày 16/11 âm lịch trở đi, Thần Tài gõ cửa giúp con giáp tài lộc rủng rỉnh, tiền về tài khoản tăng vọt. Bản chất nỗ lực của tuổi Dậu đều đang đi đúng hướng, con giáp có độ nhạy bén, lại chăm chỉ làm ăn. Nhưng phải khi may mắn tìm đến, cố gắng của con giáp mới "gặp thời", mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet Cơ hội đến, việc kinh doanh của tuổi Dậu tạo ra xu hướng mới. Con giáp chỉ cần lưu ý, khi giao tiếp với đối tác quan trọng, hãy kiên định với ý kiến của mình, nói ít để tránh lộ nhược điểm, hoặc bị bắt bài. Như vậy, ý tưởng mới lạ của con giáp mới có cơ hội được công nhận, từ đó đạt tới đỉnh cao thành công. Con giáp này đón nhận nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dư dả. Những người làm công ăn lương cũng không cần phải lo lắng nhiều vì lương thưởng tương đối hậu hĩnh. Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có vận trình khá tốt trong khoảng thời gian tháng 11 Âm lịch năm nay. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ. Đặc biệt, kể từ ngày 16/11 âm lịch này, những người tuổi Tỵ tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Tỵ có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan. Ảnh minh họa: Internet Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Tỵ có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài. Tỵ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây, đặc biệt là con đường về tài vận sẽ có chuyển biến tích cực, ai đầu tư thì sinh lời, ai làm công ăn lương thì sẽ được tăng thêm thu nhập. Đến Tết Nguyên Đán, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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