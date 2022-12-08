Đúng 0h đêm nay (16/11 âm lịch): 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, tiền vào như nước, ngồi không cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 08:01

Tết Nguyên Đán đang sắp đến gần, người người nhà nhà đều đang tất bật làm việc chăm chỉ với mong muốn sẽ cá kiếm được một khoản để thoải mái ăn Tết. Và đây là 3 con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố kể từ ngày 16/11 âm lịch.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mão cũng là con giáp khao khát cuộc sống thượng lưu và giàu có hơn, họ luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền, và đó là lý do thúc đẩy họ chăm chỉ không ngừng. 

Đúng 0h đêm nay (16/11 âm lịch): 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, tiền vào như nước, ngồi không cũng có lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 16/11 âm lịch đến Tết Nguyên đán, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì trong tuần này sẽ được hanh thông, thuận lợi.

Nói người tuổi Mão thông minh, tài giỏi thôi không đủ, mà họ còn biết nắm bắt thời cơ, đặc biệt là việc đầu tư sinh lời. Và trong thời gian sắp tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp đường tài vận thịnh vượng. Cuối năm 2022 này, tuổi Mão có khả năng trở thành đại gia.

Tuổi Dậu

Đầu năm 2022, tuổi Dậu vẫn trong tình cảnh lao tâm khổ tứ nhưng thu về chẳng được bao nhiêu. Nhưng kể từ ngày 16/11 âm lịch trở đi, Thần Tài gõ cửa giúp con giáp tài lộc rủng rỉnh, tiền về tài khoản tăng vọt. Bản chất nỗ lực của tuổi Dậu đều đang đi đúng hướng, con giáp có độ nhạy bén, lại chăm chỉ làm ăn. Nhưng phải khi may mắn tìm đến, cố gắng của con giáp mới "gặp thời", mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Đúng 0h đêm nay (16/11 âm lịch): 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, tiền vào như nước, ngồi không cũng có lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội đến, việc kinh doanh của tuổi Dậu tạo ra xu hướng mới. Con giáp chỉ cần lưu ý, khi giao tiếp với đối tác quan trọng, hãy kiên định với ý kiến của mình, nói ít để tránh lộ nhược điểm, hoặc bị bắt bài. Như vậy, ý tưởng mới lạ của con giáp mới có cơ hội được công nhận, từ đó đạt tới đỉnh cao thành công.

Con giáp này đón nhận nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dư dả. Những người làm công ăn lương cũng không cần phải lo lắng nhiều vì lương thưởng tương đối hậu hĩnh.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có vận trình khá tốt trong khoảng thời gian tháng 11 Âm lịch năm nay. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ.

Đặc biệt, kể từ ngày 16/11 âm lịch này, những người tuổi Tỵ tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Tỵ có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Đúng 0h đêm nay (16/11 âm lịch): 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, tiền vào như nước, ngồi không cũng có lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Tỵ có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài. Tỵ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây, đặc biệt là con đường về tài vận sẽ có chuyển biến tích cực, ai đầu tư thì sinh lời, ai làm công ăn lương thì sẽ được tăng thêm thu nhập. Đến Tết Nguyên Đán, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn ngày mai (Rằm tháng 11 âm lịch): 3 tuổi được Phật Bà rót lộc về tận tay, phất lên vù vù, ôm khối tài sản khủng trong tay

Tử vi may mắn ngày mai (Rằm tháng 11 âm lịch): 3 tuổi được Phật Bà rót lộc về tận tay, phất lên vù vù, ôm khối tài sản khủng trong tay

Theo nhà tiên tri lừng danh đoán định, trong ngày rằm tháng 11 âm lịch này, những con giáp này sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp may mắn Rằm tháng 11 con giáp may mắn cuối năm 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà