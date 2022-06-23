Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 24 - 26/6 ): Tinh tú xoay vần, những con giáp này vận trình thăng hoa, tài lộc tăng tiến, công danh sáng chói, bản mệnh 'bơi' trong biển vàng, tình duyên nở đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 19:35

Tử vi dự đoán vào 3 ngày cuối tuần, tinh tú xoay vần, những con giáp này vận trình thăng hoa, tài tộc tăng tiến, công danh rạng rỡ, tình duyên khởi sắc.

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hợp độ mệnh, vận trình thăng hoa mang tới tâm trạng hân hoan suốt cả ngày cho người tuổi Mão. Quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường, giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn cũng như tiếp xúc với nhiều đối tác có tiềm năng trở thành khách hàng lâu dài.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Là người có trách nhiệm với công việc, dù tâm trạng không được tốt nhưng bản mệnh vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một phần bạn muốn tập trung và dồn toàn bộ sức lực để có thể quên đi những chuyện không vui.

Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của tuổi Mão suôn sẻ thuận lợi tới bất ngờ. Bản mệnh có cơ may gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp, dễ nên duyên hạnh phúc. Với các bạn đã có đôi, những mâu thuẫn trước đó nhanh chóng được hóa giải, tình cảm thêm mặn nồng.

Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 24 - 26/6 ): Tinh tú xoay vần, những con giáp này vận trình thăng hoa, tài lộc tăng tiến, công danh sáng chói, bản mệnh 'bơi' trong biển vàng, tình duyên nở đỏ thắm - Ảnh 1
Nhờ có Tam Hợp độ mệnh, vận trình thăng hoa mang tới tâm trạng hân hoan suốt cả ngày cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

3 ngày cuối tuần này, người tuổi Ngọ gặp được Thiên Ấn nên đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày, nhờ đó có thể nhanh chóng xử lý được những vấn đề rắc rối hiện tại. Cùng với đó, thái độ nghiêm túc, tận tâm làm việc của bản mệnh cũng được mọi người đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, nếu muốn thăng tiến nhanh chóng hơn, bạn còn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với mọi người. Đừng lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ quan tâm đến việc của mình như hiện tại mà thiếu đi tính tương tác với đồng nghiệp. Bạn sẽ không thể làm tất cả mọi việc một mình đâu.

Kim sinh Thủy, may mắn là mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với nửa kia. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều.

Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 24 - 26/6 ): Tinh tú xoay vần, những con giáp này vận trình thăng hoa, tài lộc tăng tiến, công danh sáng chói, bản mệnh 'bơi' trong biển vàng, tình duyên nở đỏ thắm - Ảnh 2
3 ngày cuối tuần này, người tuổi Ngọ gặp được Thiên Ấn nên đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Vận trình của tuổi Tý khá tốt nhờ cục diện Tý Hợi tương hội. Tình duyên khởi sắc, con giáp này nhờ thế mà tìm được cơ hội để đón nhận tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè, biết đâu từ đó sẽ gặp được người phù hợp với mình.

Đường tài lộc tăng tiến không ngừng giúp cho bản mệnh tạm thời yên tâm về vấn đề tài chính. Những người tuổi Tý làm văn phòng có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi để làm việc phụ ở nhà thì sẽ có được thêm thu nhập, tiền bạc tiêu xài cũng thoải mái hơn.

Con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn. Khách hàng quay lại cũng là nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn, chăm sóc tốt. Có khả năng mở rộng hợp tác làm ăn trong tương lai.

Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 24 - 26/6 ): Tinh tú xoay vần, những con giáp này vận trình thăng hoa, tài lộc tăng tiến, công danh sáng chói, bản mệnh 'bơi' trong biển vàng, tình duyên nở đỏ thắm - Ảnh 3
Đường tài lộc tăng tiến không ngừng giúp cho bản mệnh tạm thời yên tâm về vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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