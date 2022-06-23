Cuối ngày mai 24/6: TAM HỢP độ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này may mắn vô biên, phước lộc dồi dào, phúc khí vây quanh, công danh rạng rỡ, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 09:22

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 24/6, những con giáp này may mắn vô hạn, phúc khí vây quanh, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 24/6/2022 của 12 con giáp, được Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Tý sẽ đón nhận không ít tin vui tài lộc trong ngày mai. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Dù tiền về túi bạn nhiều hay ít, bạn cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Vận trình tình cảm khởi sắc, những người độc thân đã giũ bỏ được quá khứ mà mở lòng hơn, sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới. Về sức khỏe, Tý nên cố gắng điều chỉnh lịch làm việc để tránh bị lao lực quá độ.

Cuối ngày mai 24/6: TAM HỢP độ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này may mắn vô biên, phước lộc dồi dào, phúc khí vây quanh, công danh rạng rỡ, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Tý sẽ đón nhận không ít tin vui tài lộc trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Tuất hợp Hỏa cục, con giáp tuổi Mão vui mừng đón nhận tin tài lộc trong ngày 24/6/2022 này. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Chính Quan trợ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Mão cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với nhưng người đang bước vào những cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần này ở bên, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất.

Vận trình tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau. Sức khỏe của Mão rất tốt, tuy nhiên bạn nên hạn chế uống nước có gas, uống nhiều nước lọc.

Cuối ngày mai 24/6: TAM HỢP độ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này may mắn vô biên, phước lộc dồi dào, phúc khí vây quanh, công danh rạng rỡ, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Mão Tuất hợp Hỏa cục, con giáp tuổi Mão vui mừng đón nhận tin tài lộc trong ngày 24/6/2022 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem Lịch Vạn Niên, Thiên Ấn xuất hiện trong vận trình ngày 24/6/2022 của người tuổi Tị và mang đến cho con giáp này những tác động vô cùng tích cực. Bạn thể hiện được thế mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Sự thông minh và nhạy bén của bạn trong cách giải quyết vấn đề, đưa tập thể đi lên đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Con đường thăng tiến đang mở rộng cánh cửa chào đón bạn rồi, hãy nhanh tay nắm bắt thôi.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ mang đến sự thuận hòa trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tị. Đồng hành cùng nhau qua bao gian nan vất vả, bạn và người ấy đã có thể thấu hiểu nhau, tâm tư suy nghĩ cũng tương thông khó cặp đôi nào sánh được.

Cuối ngày mai 24/6: TAM HỢP độ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này may mắn vô biên, phước lộc dồi dào, phúc khí vây quanh, công danh rạng rỡ, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Thiên Ấn xuất hiện trong vận trình ngày 24/6/2022 của người tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 23/6, những con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, lộc lá tới tấp, bản mệnh sung túc vô biên.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026