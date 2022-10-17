Tử vi 2023 - Top 5 con giáp tình duyên nở rộ quý 1 năm 2023

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 22:06

Theo tử vi 2023, quý I năm Quý Mão, phương diện tình duyên của một số con giáp có sự chuyển biến tích cực, gặp nhiều vui may. Nam nữ tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, tuổi  Dậu và tuổi Mùi nếu còn đang độc thân thì được se duyên dẫn lối, nếu đã có gia đình thì cuộc sống viên mãn, toại nguyện.

 

  1. Tuổi Tuất

Trong 3 tháng đầu năm nam nữ tuổi Tuất chưa kết hôn được ông tơ bà nguyệt trao phước lành. Người tuổi này được người khác đưa đường, chỉ lối làm quen được người tốt, tương lai có thể trở thành người bạn đời tuyệt vời.

Tử vi 2023 - Top 5 con giáp tình duyên nở rộ quý 1 năm 2023 - Ảnh 1

Luận Tử vi 2023, gia đình người tuổi Tuất trong năm nay có hỷ tín cưới hỏi đưa tới. Các thành viên trong nhà được đón tin vui thêm con thêm cháu. Niềm vui này góp phần giúp cho tình cảm gia đình thêm khăng khít và hòa thuận hơn.

  1. Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ vào quý I năm 2023 có vận đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt lành. Đối với những người chưa lập gia đình thì được người khác giới để ý, săn đón tán tỉnh. Tuy nhiên, họ cũng nên xem xét và lựa chọn kỹ càng để tình cảm được thăng hoa, có thể nắm tay nhau đồng hành đến cuối đời.

Bình giải tử vi 2023, với những người tuổi Ngọ đã thành gia lập thất thì nhận được ân phước của quý nhân phù trợ. Theo đó, mọi việc trong nhà đều tốt đẹp, hòa thuận, công việc làm ăn kinh doanh của gia chủ tuổi Ngọ nhiều khả năng mở mang và có tài lộc đưa tới.

  1. Tuổi Tỵ

Một con giáp không thể không kể đến khi bàn luận về các con giáp có tình duyên tốt đẹp trong quý I của năm 2023 đó là người sinh năm Tỵ. Đây là thời điểm người tuổi Tỵ còn độc thân sẽ có sự chuyển biến tích cực trong tình cảm. Họ nên mở rộng quan hệ ngoại giao bạn bè, đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn vì thông qua đó người tuổi Tỵ sẽ có thể gặp được người ưng ý.

Theo tử vi 2023 trong 3 tháng đầu năm, gia đình nam nữ sinh năm này khá hòa thuận, các thành viên trong nhà vui vẻ hạnh phúc và quây quầy bên nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Đây cũng là tiền đề vững chắc để mọi người phát triển sự nghiệp và công việc tiến hành gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, tài lộc hanh thông rủng rỉnh đầy túi. 

  1. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong quý I năm 2023 được dự báo rằng tình duyên hanh thông, là thời điểm thích hợp để đưa mối quan hệ được thăng hoa. Với những nam thanh nữ tú chưa dựng vợ gả chồng, chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, đôi lứa hòa thuận cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Họ cũng được đón tin vui cưới hỏi trong tháng. Quý bạn cũng có thể xem bói tình yêu theo tên để biết được bạn và một nửa của mình hợp nhau ở mức nào.

Tử vi 2023 - Top 5 con giáp tình duyên nở rộ quý 1 năm 2023 - Ảnh 2

Ngoài ra, đối với những người tuổi Dậu đã có gia đình thì trong 3 tháng đầu năm, họ sẽ nhận được tin vui có người thân từ xa trở về. Tháng này, tử vi 2023 dự đoán  nam nữ sinh năm này cũng có thể có những chuyến du lịch xa nhà để tình cảm gia đình được gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn.

  1. Tuổi Mùi

Ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng Top 5 con giáp tình duyên phơi phới trong 3 tháng đầu năm Quý Mão thuộc về tuổi Mùi. Đối với những người sinh năm Mùi chưa lập gia đình, đây là thời điểm thích hợp để họ tìm kiếm một nửa yêu thương sau quãng thời gian dày công vất vả chạy đua với công việc. Họ nên giao thiệp với nhiều bạn bè hơn, giúp tạo cơ hội được làm quen và phát triển mối quan hệ.

Còn đối với những người tuổi Mùi đã kết hôn thì công việc làm ăn của vợ chồng con cái phát triển thuận lợi, tài lộc hoạnh phát. Sức khỏe của các thành viên trong nhà khá tốt, ốm đau nhanh khỏi bệnh. Cuộc sống gia đình có nhiều may mắn, các mâu thuẫn nội bộ sau cùng sẽ đều tìm được cách giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa.

Có thể thấy, khi luận tử vi 2023 Top 5 con giáp Tuất - Ngọ - Tỵ - Dậu - Mùi đều đạt được thăng hoa trong chuyện tình cảm vào 3 tháng đầu tiên của năm Quý Mão. Đối với nam nữ còn đang độc thân, họ nên nắm bắt cơ hội để chọn lựa cho mình ý trung nhân phù hợp. Còn với những người đã có gia đình thì họ có thể tạo ra những niềm vui bất ngờ để các thành viên trong nhà xích lại gần nhau hơn.

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3 điều cấm kỵ khi nhặt tiền rơi trên đường

3 điều cấm kỵ khi nhặt tiền rơi trên đường

Theo phong thủy, tiền người khác làm rơi là do người đó dính vận hạn xui xẻo, nếu mình nhặt số tiền ấy tức là mình đã tiếp nhận hạn đen ấy vào người.

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