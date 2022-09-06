Đúng 10 ngày tới (7/9 - 16/9), top 3 con giáp "uống no lộc trời", ra ngõ đụng thần tài, về nhà gặp quý nhân, tiền vàng cứ ùn ùn kéo vào két, giàu có nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 10:24

Những con giáp có tên sau đây được khuyên mua thêm két đựng tiền bởi trong 10 ngày tới đỏ cả tình lẫn tiền, vàng bạc cất chật két...

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới, vận may của tuổi Tý sẽ dần trôi đi, sẽ có những rắc rối nho nhỏ khiến họ quay cuồng trong bận rộn. Lời khuyên dành cho con giáp này là phải có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng, biết tiết chế trong công việc, giữ thái độ bình tĩnh và chỉ hành động sau khi đã tìm hiểu rõ mọi thứ.

Đúng 10 ngày tới (7/9 - 16/9), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', ra ngõ đụng thần tài, về nhà gặp quý nhân, tiền vàng cứ ùn ùn kéo vào két, giàu có nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tài vận, tuổi Tý trong  10 ngày tới dễ có những khoản chi bắt buộc khá lớn, chính vì vậy cần nghiêm túc tiết kiệm hơn. Bù lại, chuyện tình cảm của tuổi Tý sẽ rất suôn sẻ, êm ấm, chỉ cần cả hai giao tiếp với nhau nhiều hơn là mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Trong tử vi học những người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Đúng 10 ngày tới (7/9 - 16/9), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', ra ngõ đụng thần tài, về nhà gặp quý nhân, tiền vàng cứ ùn ùn kéo vào két, giàu có nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 10 ngày tới những người tuổi Sửu do có thần phật chê chở nên không chỉ có vận thế tốt mà còn hiếm khi gặp tai họa, có thể hoàn thành tốt những việc mà bản thân muốn làm. Trong cuộc sống thì bản mệnh luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Dù làm trong ngành nghề nào, họ cũng đạt được thành tích tốt, sự nghiệp có thành tựu đáng nể.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, làm việc gì cũng nhanh chóng, thuộc tuýp người có chí tiến thủ, tính cách kiên cường quyết đoán muốn bản thân trở nên hoàn thiện và giàu có hơn nên họ bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền từ khi còn trẻ. Trong vòng 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện, tính cách tích cực, kiên trì cũng có thể khiến họ kiếm được nhiều tiền vào kho, đón thần tài giàu sang, đón quý nhân phát tài lớn, được thăng chức và tăng lương. Nếu bạn có quan hệ tốt, bạn sẽ có đủ sức mạnh để trở thành triệu phú trong năm nay! Vào nửa cuối cuộc đời, bạn sẽ không phải lo lắng gì về cơm áo gạo tiền, và bạn sẽ giàu có!

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày giữa tuần, thứ Năm và thứ Sáu (8 và 9/9), top 3 giáp "đạp trúng hũ vàng", bước ra cửa gặp quý nhân, về nhà gặp Thần Tài, giàu ú ụ tới tận cuối năm

Đúng 2 ngày giữa tuần, thứ Năm và thứ Sáu (8 và 9/9), top 3 giáp "đạp trúng hũ vàng", bước ra cửa gặp quý nhân, về nhà gặp Thần Tài, giàu ú ụ tới tận cuối năm

2 ngày giữa tuần - 8 và 9/9 những con giáp này nhận phúc lộc trời ban, phúc khí đầy nhà, giàu có phát hờn tới tận cuối năm.

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