Tử vi 2018: Tuổi Tỵ tiền tài bạt ngàn, cứ thư thả mà tận hưởng!

Tâm linh - Tử vi 11/01/2018 06:30

2018 là năm có nhiều vận may với người tuổi Tỵ về tiền tài. Tuy nhiên, tình duyên của họ chỉ tốt đẹp và thuận lợi nhất vào cuối năm.

Tình duyên

Tình duyên của người tuổi Tỵ chỉ trọn vẹn vào cuối năm, vì họ cần thời gian để vun đắp tình cảm. Nếu muốn mọi chuyện nhanh hơn, họ cần người tuổi Dậu giúp sức mai mối.

Nếu họ tìm được người phù hợp, hãy kiên nhẫn và quan tâm, chia sẻ với đối phương nhiều hơn. Tình duyên của họ cứ từ tốn nhưng chắc chắn, do đó không cần phải vội vàng.

Công việc

Trong năm 2018, người tuổi Tỵ có cơ hội đầy triển vọng trong sự nghiệp nhưng cũng khá vất vả. Do đó, hãy thật thận trọng khi có bất kì quyết định nào.

Nếu có cơ hội thăng quan tiến chức, cùng đừng quá nóng vội, cứ từ tốn đợi thời cơ, nếu không sẽ dễ thất bại.

Tử vi 2018: Tuổi Tỵ tiền tài bạt ngàn, cứ thư thả mà tận hưởng! - Ảnh 1
Trong năm 2018, người tuổi Tỵ có cơ hội đầy triển vọng trong sự nghiệp nhưng cũng khá vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài

Con giáp này gặp nhiều vận may tiền tài trong năm 2018. Cuối năm là lúc họ có nhiều cơ hội đầu tư, cứ mạnh dạn vì lợi nhuận sau đó sẽ ngày một tăng. Tốt nhất là họ nên tham khảo lời khuyên của cố vấn tài chính để có quyết định đúng đắn nhất.

Sức khỏe

Người tuổi Tỵ đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng tới sức khỏe, dễ mắc bệnh về tiêu hóa. Hãy luôn ăn đúng và đủ bữa. Nếu có thể hãy dành thời gian thư giãn đầu óc, đừng quá căng thẳng mệt mỏi.

Tử vi 2018: Tuổi Tỵ tiền tài bạt ngàn, cứ thư thả mà tận hưởng! - Ảnh 2
Con giáp này gặp nhiều vận may tiền tài trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã hội

Người tuổi Tỵ hay nói chuyện nhưng không phải lúc nào cũng được người khác đáp trả. Chắc vì họ nói chuyện có phần thiếu thu hút. Do đó, hãy cố gắng tạo những đề tài nói chuyện thu hút hơn và cẩn thận hơn trong lời nói để không phiền lòng người khác.

Kiện tụng

Khi có mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, họ không kiên định để tìm bằng được bằng chứng giúp mình thắng cuộc. Nếu có kiện tụng thì họ khó giành phần thắng, do đó họ nên tiến tới hòa giải ngay từ đầu để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018

Đây là 3 con giáp thăng quan tiến chức, công danh sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 2/2018

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2018 tuổi Tỵ

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 59 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026