3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018

Tâm linh - Tử vi 10/01/2018 06:30

Đây là 3 con giáp thăng quan tiến chức, công danh sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 2/2018

Tuổi Dần

Tháng 2/2018, người tuổi Dần có quý nhân giúp sức nên công danh sự nghiệp vững vàng, chuyện tăng lương cũng dễ hiểu. Nhưng để thành công, họ cũng cần nhiều nỗ lực và cố gắng. Với những ai còn đi học, bài vở có chút sa sút vì ham chơi, khó tập trung vào việc học. Cũng có người vì đòi hỏi cao về điểm số, bài vở mà tự gây áp lực cho mình.

Tài lộc tháng này tương đối ổn định, càng về cuối tháng càng rực rỡ. Họ không còn chịu áp lực tiền bạc nên cũng thoải mái hơn. Kinh doanh chưa khởi sắc, nhưng vẫn có tiền tiết kiệm nên không lo chuyện tiền bạc. Thậm chí họ còn được người khác giúp sức tài chính vào thời gian này.

Tình duyên không quá tốt, ai độc thân vẫn chưa có cơ hội tìm được một nửa thích hợp. Vợ chồng có chút cãi vã vì mâu thuẫn. Dù vậy nhưng mọi chuyện vẫn có thể giải quyết, không quá nghiêm trọng.

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018 - Ảnh 1
Tháng 2/2018, người tuổi Dần có quý nhân giúp sức nên công danh sự nghiệp vững vàng, chuyện tăng lương cũng dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tháng 2/2018, vận thế của người tuổi Thìn rất hanh thông. Họ được sếp trọng dụng, thăng quan tiến chức là chuyện thường. Sự nghiệp khởi sắc, chưa quá đột phá nhưng cũng có thành tựu đáng kể. Nhưng con giáp này nên cẩn thận, đề cao cảnh giác vì bất cứ chuyện không hay đều có thể xảy ra.

Tiền tài dồi dào, có nhiều cơ hội làm giàu nhờ năng lực nhanh nhạy. Lúc này hãy tranh thủ khi còn trẻ mà cố gắng nỗ lực làm giàu, tích lũy để cuộc sống sau này đủ đầy, hạnh phúc hơn. Từ ngày 10, con giáp này sẽ có khoản thu từ sở thích của mình.

Tình duyên tốt đẹp, nhiều cơ hội gặp gỡ quen biết. Đây là lúc họ có thể tìm được một nửa thích hợp cho mình.

Sức khỏe của người tuổi Thìn ổn định, không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Con giáp này nên hạn chế uống rượu bia, hút thuốc để bảo vệ sức khỏe.

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018 - Ảnh 2
Tháng 2/2018, vận thế của người tuổi Thìn rất hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 2 đầu năm nhiều màu sắc với người tuổi Ngọ. Sự nghiệp có nhiều thành công nhất định. Quý nhân luôn giúp sức mọi lúc mọi nơi, chuyện gì cũng suôn sẻ. Hơn hết chính là sự cố gắng hết mình không mệt mỏi của con giáp này.

Tiền tài của họ trong tháng này cũng rất tốt, dù chi tiêu nhiều cũng vẫn dồi dào, đầu tư cũng sinh lời. Dù vậy, con giáp này lại rất hay kì vọng cao vào bản thân, kết quả có tốt ra sao cũng không hài lòng.

Tình duyên của họ rực rỡ, gặp nhiều nhân duyên tốt, tình yêu cũng hạnh phúc. Những ai đang độc thân sẽ tìm được người phù hợp. Ai đã có gia đình sẽ càng đầm ấm đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn.

Sức khỏe của người tuổi Ngọ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần phòng tránh những bệnh vặt. Dịp Tết này, họ nên ăn uống ngủ nghỉ có kế hoạch để tránh mỏi mệt, tăng cân.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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