Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 25 - 26/5 ), những con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, công danh rạng rỡ, phất lên như diều gặp gió, tình duyên tiến triển, viên mãn ấm êm

Theo dõi tử vi 2 ngày giữa tuần của 12 con giáp, có Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý tự tin vào khả năng của mình, bạn đứng ra nhận những nhiệm vụ mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy sức khỏe của tuổi Tý lúc này khá ổn định, không phải lo lắng gì quá nhiều. Nhân ngày cuối tuần, thay vì vui chơi quên thời gian, con giáp này nên đi ngủ sớm hơn để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt nhất có thể.

Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bủa vậy. Rồi những trái ngọt cuối cùng cũng sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bủa vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 2 ngày giữa tuần có Thiên Tài ghé thăm, người tuổi Dần có thể đón vận may tiền bạc đến không ngờ. Nhất là với những người có nghề tay trái, bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập không hề nhỏ trong khoảng thời gian này.

Những người làm ăn kinh doanh cũng dần nhạy bén hơn với thời cuộc, bạn bắt kịp xu hướng nên vẫn có thể thuận lợi thu tiền về tay. Chỉ cần bạn luôn vận động và thay đổi không ngừng, chắc chắn không trở ngại mà bạn không thể vượt qua.

Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ xung quanh con giáp này rất tốt đẹp, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà mình đã gây xung đột trong tuần trước.

Giờ tốt trong ngày: 15h – 17h

Trong 2 ngày giữa tuần có Thiên Tài ghé thăm, người tuổi Dần có thể đón vận may tiền bạc đến không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Thực Thần ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó.

Ngoài ra, với số tiền có được trong tay, bạn cũng đừng vội tiêu xài phung phí, hãy sử dụng nó một cách hợp lý, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn này. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể là điều bạn cần làm ngay lúc này.

Tam hợp cục nâng đỡ khá nhiều cho vận trình tình cảm của tuổi Tỵ. Bản mệnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ đối phương.Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn.

Giờ tốt trong ngày: 16h – 18h

Được Thực Thần ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo