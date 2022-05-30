Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 1 - 2/6 ): Những con giáp đạp trúng hũ vàng, đắc tài đắc lộc, vận khí lên hương, của cải đầy nhà, giàu lên nhanh chóng, phút chốc trở thành đại gia

Tử vi dự đoán 2 ngày giữa tuần, những con giáp này như đạp trúng hũ vàng, vận khí tăng cao, lộc lá đầy nhà, phút chốc trở thành đại gia.
- Đồng hồ điểm 12h ngày mai 31/5: Cuối tháng, những con giáp này đắc tài đắc lộc, vận khí lên hương, của cải đầy nhà, tiền chất như núi, bản mệnh ngập tràn vinh hoa phú quý
- Đúng giờ Tý hôm nay 30/5: Những con giáp này được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ, ngày sau thăng quan tiến chức, tiền về chật két, nhanh chóng lên hàng đại gia
Tuổi Mão
Xem Tử vi, nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão 2 ngày giữa tuần cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên mọi người, nghe tâm sự của họ bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người khác mà không phải khi nào bạn cũng cơ hội.
Chính Tài như một tin nhắn báo hiệu rằng con đường tài chính của con giáp tuổi Mão đang đi đúng hướng. Bạn chỉ cần phát huy thêm ưu thế và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp nhất để kiếm lời lớn mà thôi.
Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an và nhận được nhiều tin tức tốt đẹp về công việc của bạn bè hoặc người thân ở xa. Nếu Mão vẫn còn độc thân thì 2 ngày giữa tuần hứa hẹn sẽ là ngày vận đào hoa ‘nở rộ’ với bạn.
Tuổi Ngọ
Xem Tử vi hàng ngày, Chính Quan tương trợ cho con giáp tuổi Ngọ đang theo đuổi việc học hành có được những lợi thế nhất định. Những việc trước đây tưởng như rất to tát nhưng bạn lại cảm thấy đơn giản, hoàn toàn trong tầm tay.
Ngày Hỏa Thổ tương sinh hậu thuẫn cho các kế hoạch tiền bạc của bản mệnh, bạn cẩn thận hơn khi để dành một phần tiền đề phòng rủi ro sau khi rút được kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Bên cạnh đó, bạn còn được may mắn cho thêm tiền bạc mỗi khi gặp khó khăn.
Đường tình duyên của Ngọ có nhiều màu sắc hơn khi bạn và nửa kia đang có nhiều thời gian bên nhau về chia sẻ về những trải nghiệm của mình. Hai bạn sẽ tìm thấy nhiều điểm chung, khiến tình cảm phát triển tốt đẹp.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất đang có những cơ hội để tăng tiến trong con đường sự nghiệp và tài lộc. Bạn có thể sẽ đảm nhiệm một công việc hoặc dự án mới, giúp nguồn thu tăng vọt và tài chính dư dả.
Một ngày để con giáp tuổi Tuất nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy.
Thổ khí vượng xuất hiện lúc này cũng là lời nhắc nhở để bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức và thức quá khuya nhiều ngày vì chúng đang tàn phá sức khỏe của bạn đấy.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo