Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 1 - 2/6 ): Những con giáp đạp trúng hũ vàng, đắc tài đắc lộc, vận khí lên hương, của cải đầy nhà, giàu lên nhanh chóng, phút chốc trở thành đại gia

Xem Tử vi, nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão 2 ngày giữa tuần cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên mọi người, nghe tâm sự của họ bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người khác mà không phải khi nào bạn cũng cơ hội.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an và nhận được nhiều tin tức tốt đẹp về công việc của bạn bè hoặc người thân ở xa. Nếu Mão vẫn còn độc thân thì 2 ngày giữa tuần hứa hẹn sẽ là ngày vận đào hoa ‘nở rộ’ với bạn.

Chính Tài như một tin nhắn báo hiệu rằng con đường tài chính của con giáp tuổi Mão đang đi đúng hướng. Bạn chỉ cần phát huy thêm ưu thế và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp nhất để kiếm lời lớn mà thôi.

Xem Tử vi, nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão 2 ngày giữa tuần cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem Tử vi hàng ngày, Chính Quan tương trợ cho con giáp tuổi Ngọ đang theo đuổi việc học hành có được những lợi thế nhất định. Những việc trước đây tưởng như rất to tát nhưng bạn lại cảm thấy đơn giản, hoàn toàn trong tầm tay.

Ngày Hỏa Thổ tương sinh hậu thuẫn cho các kế hoạch tiền bạc của bản mệnh, bạn cẩn thận hơn khi để dành một phần tiền đề phòng rủi ro sau khi rút được kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Bên cạnh đó, bạn còn được may mắn cho thêm tiền bạc mỗi khi gặp khó khăn.

Đường tình duyên của Ngọ có nhiều màu sắc hơn khi bạn và nửa kia đang có nhiều thời gian bên nhau về chia sẻ về những trải nghiệm của mình. Hai bạn sẽ tìm thấy nhiều điểm chung, khiến tình cảm phát triển tốt đẹp.

Đường tình duyên của Ngọ có nhiều màu sắc hơn khi bạn và nửa kia đang có nhiều thời gian bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đang có những cơ hội để tăng tiến trong con đường sự nghiệp và tài lộc. Bạn có thể sẽ đảm nhiệm một công việc hoặc dự án mới, giúp nguồn thu tăng vọt và tài chính dư dả.

Một ngày để con giáp tuổi Tuất nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy.



Thổ khí vượng xuất hiện lúc này cũng là lời nhắc nhở để bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức và thức quá khuya nhiều ngày vì chúng đang tàn phá sức khỏe của bạn đấy.

Người tuổi Tuất đang có những cơ hội để tăng tiến trong con đường sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo