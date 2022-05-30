Đồng hồ điểm 12h ngày mai 31/5: Cuối tháng, những con giáp này đắc tài đắc lộc, vận khí lên hương, của cải đầy nhà, tiền chất như núi, bản mệnh ngập tràn vinh hoa phú quý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tam Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mai ngày 20 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ngày này Chính Ấn tương trợ cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Những ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới.

Ngày này Chính Ấn tương trợ cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai Chính Tài hỗ trợ người tuổi Sửu rất nhiều trong việc cải thiện thu nhập của mình. Nguồn thu từ công việc chính giúp bạn khá rủng rỉnh trong tay, không cần thiết phải suy nghĩ hay bon chen quá nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh cũng rất có lộc làm ăn, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và quen được những mối liên kết có lợi.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Thổ sinh Kim cho thấy bạn đang trải qua giai đoạn đẹp của chuyện tình cảm. Bạn biết rõ rằng để có được hạnh phúc hiện tại không hề dễ dàng, cả hai đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể nắm tay nhau cùng vượt qua những sóng gió trước đó nên càng thêm trân trọng đối phương.

Thổ sinh Kim cho thấy bạn đang trải qua giai đoạn đẹp của chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Thìn trong ngày thứ 3 làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì. Từ công việc, tài chính cho tới tình cảm, sức khỏe vì mọi thứ đều trôi chảy, nếu gặp chút sự cố nho nhỏ thì cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rồng cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Người làm kinh doanh lẫn dân làm công ăn lương đều có cơ hội kiếm tiền, tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn, tạo điều kiện để bạn khẳng định bản thân.

Ngày mai trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Thìn trong ngày thứ 3 làm gì cũng may mắn tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo