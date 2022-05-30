Cuối ngày hôm nay 30/5: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, kẻ tiêu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở

Tử vi cuối ngày hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có một chút vất vả. Người tuổi Thân cần tiết chế cái tôi của mình, đồng thời đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ kĩ càng hơn, phần nào gắn kết được các mối quan hệ làm ăn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của người tuổi này có thể giảm xuống nếu không lập bảng chi tiêu khoa học, hợp lý.

Công việc, tâm lý không ổn định, gặp phải vấn đề khó khăn sẽ muốn bỏ cuộc, phó mặc công việc cho người khác. Không có cách nào để thực sự tiến bộ.

Người độc thân dễ dàng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp, tuy nhiên con giáp này cần học cách yêu thương bản thân trước đã.

Tử vi cuối ngày hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có một chút vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, công việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi do những quyết định thiếu sáng suốt gây nên. Thời gian này, người tuổi Dậu cần hạn chế đưa ra những quyết định quan trọng hay làm việc đại sự.

Công việc của tuổi Dậu diễn ra có một chút trắc trở. Những quyết định vội vàng đã khiến công việc kinh doanh của con giáp này gặp nhiều bất lợi. Hãy nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Vận trình tài lộc có điềm báo hao hụt khiến bản mệnh không khỏi lo lắng.

Chuyện tình cảm kém sắc, xung đột trong tính cách, quan điểm sống vô tình gây ra những cuộc cãi vã giữa các cặp đôi. Sau khi chia tay, tốt nhất là hay gạt bỏ hoàn toàn. Đừng quan sát xem đối phương có đang sống tốt hay không.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, công việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi do những quyết định thiếu sáng suốt gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 cuối ngày 30/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, các kế hoạch có thể không đạt mục tiêu như mong muốn vì có kẻ tìm cách phá hoại. Tuổi Tỵ nên giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh, tránh nhiệt tình quá mức để cho kẻ xấu lợi dụng.

Công việc, vận trình sự nghiệp của bạn tương đối kém, bị cấp trên xét nét theo nhiều cách, một sai sót nhỏ sẽ bị đối phương soi mói vô cùng. Tài vận, đường tài lộc tổng thế không tốt, đặc biệt khó kiếm tiền trong kinh doanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi này khiến cho đối phương bị tổn thương sâu sắc. Người độc thân vẫn chưa thể quên đi quá khứ để bắt đầu tình yêu mới.

Xem tử vi hôm nay thứ 2 cuối ngày 30/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, các kế hoạch có thể không đạt mục tiêu như mong muốn vì có kẻ tìm cách phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo