Đúng giờ Tý hôm nay 30/5: Những con giáp này được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, công danh rạng rỡ, ngày sau thăng quan tiến chức, tiền về chật két, nhanh chóng lên hàng đại gia

Tử vi ngày mới cho biết Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tị và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của bạn có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, tăng trưởng nhờ những đóng góp của mình cho tập thể. Công sức bạn bỏ ra không hề uổng phí.

Vận trình tình cảm cũng hài hòa, mối quan hệ giữa tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia.

Cẩn trọng: Hôm nay con giáp này phải làm bạn với những người mà mình không thích.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Tử vi ngày mới cho biết Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tị và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay sự nâng đỡ của Nhị Hợp, thứ 2 này là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi việc đó sẽ tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ luôn tự tin cho đến khi có người khác vùi dập.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Hỏa sinh Thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay Thiên Ấn tạo cơ hội để bạn phát huy kinh nghiệm, khẳng định vị thế của bản thân. Bạn có thể dựa vào những kiến thức đã biết để đưa ra nhiều sự lựa chọn và cách giải quyết vấn đề chính xác, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Hơn nữa, bạn còn luôn biết cách sắp xếp nhân viên vào đúng vị trí của mình, để mỗi người đều có cơ hội phát huy tiềm năng, giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Cẩn trọng: Bạn đang có nhiều dự định cho mình nhưng không thật sự thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Hôm nay Thiên Ấn tạo cơ hội để bạn phát huy kinh nghiệm, khẳng định vị thế của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo