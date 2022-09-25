Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (26/9 – 27/9) cho thấy, Thực Thần chiếu cố, những người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể sẽ thu được một khoản tiền công kha khá. Khoản tiền mà bạn nhận được hãy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Người tuổi này có bản tính ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Hôm nay, bạn có thể tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tìm cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (26/9 – 27/9), mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tuổi Tuất

Các bạn thuộc con giáp Chó dù gặp khó khăn nhưng năng lực của bản thân sẽ giúp họ tìm ra cách giải quyết, luôn đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, gần đây sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có thể sống lý tưởng hướng ngoại và rất năng động.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (26/9 – 27/9), người cầm tinh con chó sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tấn tới, họ như ôm cục gạch vàng, cuộc sống sôi động hơn tưởng tượng, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc thì tiền bạc tự nhiên sẽ đến, tài lộc tích cực cũng theo đó mà đến. Tiền kiếm được mỗi ngày, tích cóp được, hãy nắm bắt mọi cơ hội và tận dụng vận may để lật ngược tình thế, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho bạn thuộc con giáp này nhé.

Con giáp tuổi Tuất 2 ngày đầu tuần mới (26/9 – 27/9) họ trở nên giàu có, sức mạnh nổi tiếng bùng nổ hoàn toàn, họ sống cuộc sống sung túc, thoải mái, sinh ra đã gặp nhiều may mắn, nhưng cuộc đời sớm khó khăn, mọi việc đều phải tự thân vận động, tự lực cánh sinh

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.