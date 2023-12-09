Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), 3 con giáp đạp trúng vận xui, sự nghiệp khó thành, buồn phiền nối tiếp buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 11:30

Trong thời gian 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này liên tục gặp phải những chuyện không lành, khó khăn trong công việc và cuộc sống, tài lộc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), công việc của tuổi Tuất có nhiều biến động. Tỷ Kiên xuất hiện vào thời gian này khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề, không hiểu ý cấp trên, đồng nghiệp... Lúc này bạn nên chậm lại tiến trình của mình một chút, dành thời gian để hiểu rõ tình hình trước khi hành động.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), 3 con giáp đạp trúng vận xui, sự nghiệp khó thành, buồn phiền nối tiếp buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thái Tuế Hung tinh xuất hiện là lời nhắc nhở để bạn lái xe thận trọng hơn. Ngoài ra, cũng phải thật sự cẩn thận trong công việc, khi xuất hành xa.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, nhị hợp khuyên con giáp này hãy hỏi ý kiến của những người đi trước mà mình tin tưởng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), 3 con giáp đạp trúng vận xui, sự nghiệp khó thành, buồn phiền nối tiếp buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong các mối quan hệ xã hội, bản mệnh là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Tuổi Dậu luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), vận trình tình cảm khá rắc rối khi mà Bách Việt Chủ đào hoa khiến người độc thân không biết phân biệt được đâu là người phù hợp khi có quá nhiều người tiếp cận với mình. Trong khi đó, người có đôi cảm thấy khó xử khi bạn có chút cảm xúc với người khác, thực ra mọi thứ trôi qua nhanh thôi, bạn đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), 3 con giáp đạp trúng vận xui, sự nghiệp khó thành, buồn phiền nối tiếp buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này những thứ khó khăn nhưng cũng ẩn chứa cả cơ hội, hãy xem tất cả là thử thách để kiểm tra năng lực của bạn. Bạn có thể từng bước xử lý từng vấn đề một, nếu cần sự trợ giúp thì nên yêu cầu nhé.

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