Tử vi 2 ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): Bồ Tát rộng lòng cho 3 con giáp chạm ngưỡng giàu sang, mở cửa nghênh tài đón lộc, tiền bạc dư dôi

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:00

Bước sang 2 ngày cuối tuần, những con giáp dưới đây vẫn gặp nhiều may mắn, cả sự nghiệp và tiền tài đều như ý.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần nên người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình. Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo.

Thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích góp từ trước tới nay. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Tuy nhiên, với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, tự gây áp lực cho bản thân. Thành quả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, vì thế hãy kiên nhẫn hơn nhé.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): Bồ Tát rộng lòng cho 3 con giáp chạm ngưỡng giàu sang, mở cửa nghênh tài đón lộc, tiền bạc dư dôi - Ảnh 1
Sửu là con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần nên người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần này vì thế mà bạn rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người còn có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Cát tinh mang tới nhiều lợi lộc cho bản mệnh, bạn có được cơ hội gặt hái những lợi ích tối đa, sau một quãng thời gian dài tăng trưởng chậm chạp. Hãy thật nhạy bén để nắm bắt ngay cơ hội này, chớ để rơi vào tay đối thủ.

Với người làm công ăn lương, nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại, khiến đồng tiền dần chảy về túi. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan. Khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cũng nên chú ý giữ cho cẩn thận, đặc biệt là đừng cho những kẻ không đáng tin vay mượn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): Bồ Tát rộng lòng cho 3 con giáp chạm ngưỡng giàu sang, mở cửa nghênh tài đón lộc, tiền bạc dư dôi - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ là con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần này vì thế mà bạn rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người còn có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh vượt qua khó khăn, khúc mắc vào cuối tuần này. Con giáp Dậu hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc.

Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho bạn một cơ hội được cất nhắc. Tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn đi nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): Bồ Tát rộng lòng cho 3 con giáp chạm ngưỡng giàu sang, mở cửa nghênh tài đón lộc, tiền bạc dư dôi - Ảnh 3
Bạn không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh vượt qua khó khăn, khúc mắc vào cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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