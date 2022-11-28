Bồ Tát phù hộ: Đúng 3 ngày giữa tuần (29/11 - 1/12/2022), 3 con giáp vạn sự khởi phát, khởi khí khai lộc, gặp vạn điều tốt, cả công danh lẫn tiền bạc đều thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 12:24

Trong 3 ngày giữa tuần này, 3 con giáp may mắn làm đâu thắng đó, tài lộc đầy nhà. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên vận trình phát đạt, giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy và cầu tiến. Con giáp này không hề bảo thủ, trái lại, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp để từ đó phát triển bản thân hơn.

Đúng 3 ngày giữa tuần tới đây là khoảng thời gian mà tài lộc của con giáp này tăng lên. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Con giáp tuổi Tý làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có cơ hội mở rộng các dự án kinh doanh. Người còn nợ nần thì sau tháng này cũng có thể trả hết nợ, làm ăn sinh lời.

Bồ Tát phù hộ: Đúng 3 ngày giữa tuần (29/11 - 1/12/2022), 3 con giáp vạn sự khởi phát, khởi khí khai lộc, gặp vạn điều tốt, cả công danh lẫn tiền bạc đều thăng hoa - Ảnh 1
Đúng 3 ngày giữa tuần tới đây là khoảng thời gian mà tài lộc của con giáp này tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Họ là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực. Đúng 3 ngày giữa tuần này, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ.

Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Bồ Tát phù hộ: Đúng 3 ngày giữa tuần (29/11 - 1/12/2022), 3 con giáp vạn sự khởi phát, khởi khí khai lộc, gặp vạn điều tốt, cả công danh lẫn tiền bạc đều thăng hoa - Ảnh 2
Đúng 3 ngày giữa tuần này, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ và có năng lực nên 3 ngày giữa tuần, họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Đây là thời điểm cần trổ tài thì mới có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ. Đa số sẽ có công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày giữa tuần này, người tuổi Dậu có tài lộc hanh thông, sự nghiệp sẽ có bước phát triển vượt bậc. Sắp tới họ sẽ được quý nhân phù trợ nên tiền bạc mà không tốn công sức, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm được khá nhiều tiền, cuộc sống vô cùng viên mãn ít ai sánh bằng.

Bồ Tát phù hộ: Đúng 3 ngày giữa tuần (29/11 - 1/12/2022), 3 con giáp vạn sự khởi phát, khởi khí khai lộc, gặp vạn điều tốt, cả công danh lẫn tiền bạc đều thăng hoa - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày giữa tuần này, người tuổi Dậu có tài lộc hanh thông, sự nghiệp sẽ có bước phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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