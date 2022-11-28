CẤP BÁO: Thần Tài thả bao lì xì vào đêm nay (28/11), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, trăm sự đều thành, may mắn nhân đôi, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 11:55

Theo tử vi phương Đông có 3 con giáp may mắn vượng phát, công danh thăng tiến, tình duyên hạnh phúc vào đêm nay (28/11).

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên vào đêm nay (28/11), không những vậy lại được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn. Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt, con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc sẽ được thưởng một khoản tiền nóng. Khoảng thời gian này bạn được học hỏi, mở mang tri thức nhờ tiếp tục được giao xủ lí các dự án quan trọng. 

Mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh vướng phải trước đó dần được tháo gỡ nhờ nỗ lực, quyết tâm của mình, đây chính là lúc bạn được hưởng thành quả cũng như nâng tầm vị thế. Đây cũng là thời điểm tốt để những người độc thân tiến tới mối quan hệ mới, khoảng thời gian này có ngày đẹp lại càng thích hợp cho việc cử hành hôn lễ. 

CẤP BÁO: Thần Tài thả bao lì xì vào đêm nay (28/11), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, trăm sự đều thành, may mắn nhân đôi, đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên vào đêm nay (28/11), không những vậy lại được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay. Đặc biệt là khoảng thời gian từ đêm nay (28/11) thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay mãi đau khổ về mối tình cũ kĩ tuổi Tỵ nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mới.

Thời điểm này thích hợp để bạn xây dựng những mối quan hệ mới, giao lưu hay trong công việc cũng tốt không kém phần, cơ hội gặp được quý nhân là rất cao. Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp hay đầu tư kinh doanh thì đúng là "hổ mọc thêm cánh" khi được Chính Quan và Chính Ấn giúp đỡ cật lực. Chớ để càng lâu thì cơ hội thành công lại càng thấp. 

CẤP BÁO: Thần Tài thả bao lì xì vào đêm nay (28/11), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, trăm sự đều thành, may mắn nhân đôi, đổi đời giàu sang - Ảnh 2
 Đặc biệt là khoảng thời gian từ đêm nay (28/11) thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Công việc khá nhiều, sẽ có đôi lúc bạn thấy mệt mỏi nhưng may nhờ tinh thần gang thép mà bản mệnh hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy, đêm nay (28/11), tình hình tài chính có nhiều biến động tích cực, mọi nguồn thu đều trả lại lời lãi cao vào thời điểm này. Khi đã có tiền trong tay thì bạn hãy chi tiêu cho thật hợp lí chứ đừng vội sa ngã vào các trò tiêu khiển. 

Trong mối quan hệ tình cảm bạn nhận được sự thấu hiểu từ đối phương, thật may mắn khi bên cạnh lại luôn có một người chịu suy nghĩ cho những vất vả của mình. Bên cạnh đó bạn cũng cần xây dựng, củng cố lại các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên vì nhờ vậy bạn mới có cơ hội  nâng tầm cũng như phát triển. 

CẤP BÁO: Thần Tài thả bao lì xì vào đêm nay (28/11), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, trăm sự đều thành, may mắn nhân đôi, đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Nhờ vậy, đêm nay (28/11), tình hình tài chính có nhiều biến động tích cực, mọi nguồn thu đều trả lại lời lãi cao vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời

Thần Tài đổ lộc vào ngày mai (mùng 2/11 âm lịch), ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vươn lên ngoạn mục, tiền vàng chất đầy kho, trúng số đổi đời

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, trời Phật nâng đỡ vào mùng 2/11 âm lịch nên top con giáp giàu có này sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ, cố gắng bao nhiêu thành công bấy nhiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/11/2022 tử vi ngày 28/11 của 12 con giáp tu vi hom nay tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông