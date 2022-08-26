Tử vi 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), 'Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, Thần Tài giáng trần', 3 con giáp hốt 'rổ bạc núi vàng', trời ban cho cơn 'mưa vàng, mưa bạc', lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 05:42

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp gặt hái được nhiều tài lộc, may mắn ập đến bất ngờ, tài khoản tăng theo cấp số nhân, phú quý viên mãn.

Tuổi Tý

Vào 2 ngày cuối tuần là thời gian bùng nổ nhất của người tuổi Tý, bạn nên tranh thủ thời điểm hoàng kim này để nỗ lực hết sức, nhất định sẽ đạt thành tựu. Thời gian này, bề trên đã chỉ đích danh Tý là con giáp được đón phúc phần dồi dào nhất. Làm gì được nấy, làm một hưởng mười, thu nhập tăng đột biến mà chẳng phải tốn nhiều công sức.

Tài vận của con giáp tuổi Tý cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Cát tinh “Tương Tinh” và “Long Đức” xuất hiện trong cung mệnh, sự nghiệp của con giáp này sẽ có cơ hội chuyển biến tích cực. Công việc thuận buồm xuôi gió sẽ giúp tài chính của người tuổi Tý  thêm vững mạnh, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, thu nhập có thể nói là tăng gấp đôi gấp ba thời gian trước.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), 'Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, Thần Tài giáng trần', 3 con giáp hốt 'rổ bạc núi vàng', trời ban cho cơn 'mưa vàng, mưa bạc', lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân - Ảnh 1
Vào 2 ngày cuối tuần là thời gian bùng nổ nhất của người tuổi Tý, bạn nên tranh thủ thời điểm hoàng kim này để nỗ lực hết sức, nhất định sẽ đạt thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tuần này, những người cầm tinh con Gà hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn mưa tiền mà Thần Tài ban cho. Cơ hội làm giàu liên tiếp rơi vào tay tuổi này, đường công danh cứ thế rộng mở mà chẳng có ai ngăn cản, mọi thứ hanh thông vô cùng.

Cuộc sống của con giáp tuổi Dậu được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dậu làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Dậu gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn. 

Vận may sẽ tìm đến tuổi Dậu, họ liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ vàng này thì chả mấy chốc đời Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió, thăng chức thăng lương ầm ầm, sống trong vinh hoa phú quý là điều dễ dàng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), 'Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, Thần Tài giáng trần', 3 con giáp hốt 'rổ bạc núi vàng', trời ban cho cơn 'mưa vàng, mưa bạc', lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này, những người cầm tinh con Gà hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn mưa tiền mà Thần Tài ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi chỉ rõ, vận may sẽ tìm đến tuổi Tuất, họ liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Năng lực được phát huy tối đa, cấp trên sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác, trọng dụng trao cho bao nhiêu cơ hội cùng nhiệm vụ quan trọng.

Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, người tuổi Tuất sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Tuất chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Cát tinh nhập mệnh, thần tài ưu ái, tài vận của con giáp này vô cùng khởi sắc, cộng với sự nhạy bén trong đầu tư nên thu nhập tăng lên phi mã. Tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu của con giáp này nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), 'Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, Thần Tài giáng trần', 3 con giáp hốt 'rổ bạc núi vàng', trời ban cho cơn 'mưa vàng, mưa bạc', lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân - Ảnh 3
Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, người tuổi Tuất sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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