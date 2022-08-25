Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 20/8), 'Ngọc Hoàng ban lộc, Bồ Tát phù hộ', 3 con giáp lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, may mắn đợi sẵn đụng đâu cũng ra tiền, của cải bủa vây ngộp thở

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 19:47

3 con giáp dưới đây trong 5 ngày tới làm ăn phát tài phát lộc, tha hồ rước vàng đón bạc, may mắn ngút ngàn, tiền vàng ngập két.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần 5 ngày tới cho biết, tài vận của người tuổi Thìn cực vượng, sự nghiệp của Thìn từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với Thìn.

Con giáp tuổi Thìn nhận phúc lộc đủ đầy. Người tuổi này làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả. Họ có thể sẽ nhận được những công việc, cơ hội làm ăn mới. Điều quan trọng là người tuổi Thìn cần chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình.

Thìn được Thần Tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như bạn không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 20/8), 'Ngọc Hoàng ban lộc, Bồ Tát phù hộ', 3 con giáp lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, may mắn đợi sẵn đụng đâu cũng ra tiền, của cải bủa vây ngộp thở - Ảnh 1
Tử vi tuần 5 ngày tới cho biết, tài vận của người tuổi Thìn cực vượng, sự nghiệp của Thìn từng bước lên hương không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

5 ngày tới, Dần sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh. Với vận khí ngút trời, Dần cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được. Con giáp may mắn này sẽ liên tục gặp những may mắn bất ngờ, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi Dần. Chẳng mấy chốc người mệnh Dần sẽ giàu sang phú quý, tiền tài bạc ngàn, tiêu mãi không hết.

Con giáp may mắn này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp bạn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Người tuổi này trước đây còn thiếu thốn thì 5 ngày tới đây cũng sẽ kiếm thêm thu nhập, trả hết nợ nần. Con giáp tuổi Dần còn cô đơn cũng sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Nếu may mắn gặp được người phù hợp thì cuộc sống của họ sẽ ngày càng thăng hoa.

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 20/8), 'Ngọc Hoàng ban lộc, Bồ Tát phù hộ', 3 con giáp lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, may mắn đợi sẵn đụng đâu cũng ra tiền, của cải bủa vây ngộp thở - Ảnh 2
Với vận khí ngút trời, Dần cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới dễ tìm được cơ may phát tài bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Thời gian này, tài lộc đều theo con giáp này về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì. Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, làm gì cũng thuận lợi hanh thông vô cùng.

Người tuổi Tỵ có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Vận thế người tuổi Tỵ trong thời điểm này có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Với vận khí ngút trời, Tỵ cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được.

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 20/8), 'Ngọc Hoàng ban lộc, Bồ Tát phù hộ', 3 con giáp lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, may mắn đợi sẵn đụng đâu cũng ra tiền, của cải bủa vây ngộp thở - Ảnh 3
Với vận khí ngút trời, Tỵ cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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