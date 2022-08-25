Tử vi 10 ngày tới (25/8 - 4/9/2022), Thần Tài gọi tên 3 con giáp đột phá sự nghiệp, mở cửa đón vận may, 'vác bao' đi đựng tiền, giàu sang phú quý ập đến bất cứ lúc nào, tha hồ khiêng tiền về nhà

Khoảng thời gian này, Dậu đón Thần Tài vào cửa, vận khí hanh thông, tài lộc tăng vọt, tài lộc không thể ngăn cản, quan hệ sự nghiệp mở rộng, thăng quan tiến chức, hàng năm có quý nhân, dự báo phát tài, rất nhiều của cải, rất nhiều tài sản, tất cả các con đường thịnh vượng sẽ đến.

Nhờ có cát tinh soi chiếu, đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới rất vượng phát, tài vận theo đó cũng lên theo, cuộc sống giàu có, đủ đầy, viên mãn. Nếu như là người tự gây dựng sự nghiệp, hãy tự tin rằng đường sự nghiệp rộng mở sẽ giúp các bạn tạo nên một đế chế của riêng mình. Còn nếu là người làm công ăn lương, hãy yên tâm rằng các bạn sẽ có cơ hội thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

10 ngày tới, những ai cầm tinh con Khỉ có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén bấy lâu. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui. Mọi ước muốn của bạn đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng.

Tuổi Dậu đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Thành công trong khoảng thời gian này của Thân không hề nhỏ, họ đã tìm thấy một bước đột phá, và có rất nhiều khách mời quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vì vậy họ tràn đầy tự tin, và họ có thể kiếm tiền từ hai bàn tay trắng, và trở thành một người giàu có và thịnh vượng trong một sớm một chiều.

Trong thời gian tới, tuổi Thân được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Đây là thời điểm tuổi Thân ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Trong thời gian tới, tuổi Thân được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

10 ngày tới, tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui. Công việc của tuổi Ngọ có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Vận thế của bản mệnh có những biến chuyển rõ ràng và rất tích cực, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có thể nói lên như diều gặp gió. Quý nhân xuất hiện sẽ chỉ cho Ngọ những hướng đi chính xác hơn trong tương lai, đồng thời cũng giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn đang tồn tại trước mắt.

Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

10 ngày tới, tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.