Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài, lộc lá 'bay đầy nhà', mở cửa 'hốt tiền vàng', ra đường gặp quý nhân tặng tiền, gia nhập hội đại gia bốn phương

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 05:28

3 con giáp dưới đây được Thần Tài chiếu cố, may mắn ập đến bất ngờ, phát lộc đầy nhà, hốt trọng vàng bạc của cải thiên hạ, giàu sang viên mãn về sau.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đường đi nước bước của người tuổi Tý vào 3 ngày cuối tuần sẽ gặp được nhiều điềm lành. Mọi khó khăn đều được khắc phục, muốn làm gì cũng mang quý nhân kế bên tương trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ mang những bước phát triển vượt bậc.

Người tuổi Tý sẽ có những bước đột phá đáng kể, tài lộc tiền bạc sẽ có những bước chuyển mình rõ rệt. Đường công danh thẳng tiền tài lộc nhất định sẽ vô cùng vượng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan, vui vẻ.

Vì được trời thương, phật độ nên Tý trong khoảng thời gian này làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài, lộc lá 'bay đầy nhà', mở cửa 'hốt tiền vàng', ra đường gặp quý nhân tặng tiền, gia nhập hội đại gia bốn phương - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẽ có những bước đột phá đáng kể, tài lộc tiền bạc sẽ có những bước chuyển mình rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, tuổi Sửu luôn mang quý nhân kế bên trợ giúp, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì mang thể thu được 10, sự nghiệp, hôn viên chức mãn khiến cho người nào cũng phải ghen tuông tị. Đặc trưng hơn hết, tuổi Sửu luôn mang ý thức lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

Vào 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có thần tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Người cầm tinh con Trâu hãy nắm bắt lấy vận may này mà tạo ra những bức bứt phá cho cuộc sống của mình ngày càng đầy đủ hơn.

Đây chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài, lộc lá 'bay đầy nhà', mở cửa 'hốt tiền vàng', ra đường gặp quý nhân tặng tiền, gia nhập hội đại gia bốn phương - Ảnh 2
Quý nhân kế bên trợ giúp, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì mang thể thu được 10, sự nghiệp, hôn viên chức mãn khiến cho người nào cũng phải ghen tuông tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ tính tình ko sân si mà tuổi Mùi được trời ban nhiều phúc đức. 3 ngày cuối tuần sắp tới, cuộc sống tuổi Mùi như bước qua trang mới. Họ ko những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì bước vào khoảng thời gian này, tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Mùi.

Người tuổi Mùi sẽ có vận may trong tiền bạc và tài lộc. Đây chính là cơ hội tốt để những người tuổi Mùi làm giàu, tìm kiếm những cơ hội làm ăn để tạo ra khối tài sản khổng lồ cho bản than mình từ nay tới cuối đời được an nhàn sung sướng.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài, lộc lá 'bay đầy nhà', mở cửa 'hốt tiền vàng', ra đường gặp quý nhân tặng tiền, gia nhập hội đại gia bốn phương - Ảnh 3
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì bước vào khoảng thời gian này, tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h chiều nay (25/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài xem như 'con cưng', lộc cao như núi, vàng bạc rủng rỉnh, 'ngạt thở' vì tiền quá nhiều, tài khoản nảy số ầm ầm, 1 bước trở thành đại gia

Đúng 16h chiều nay (25/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài xem như 'con cưng', lộc cao như núi, vàng bạc rủng rỉnh, 'ngạt thở' vì tiền quá nhiều, tài khoản nảy số ầm ầm, 1 bước trở thành đại gia

3 con giáp dưới đây có tài lộc cực phát, hưởng trọn lộc trời, tài vận bùng nổ bất ngờ, tiền dâng đến tận tay, giàu sang vô đối.

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