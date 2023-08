Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài, lộc lá 'bay đầy nhà', mở cửa 'hốt tiền vàng', ra đường gặp quý nhân tặng tiền, gia nhập hội đại gia bốn phương

Vào 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có thần tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Người cầm tinh con Trâu hãy nắm bắt lấy vận may này mà tạo ra những bức bứt phá cho cuộc sống của mình ngày càng đầy đủ hơn.

Đây chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Quý nhân kế bên trợ giúp, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì mang thể thu được 10, sự nghiệp, hôn viên chức mãn khiến cho người nào cũng phải ghen tuông tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ tính tình ko sân si mà tuổi Mùi được trời ban nhiều phúc đức. 3 ngày cuối tuần sắp tới, cuộc sống tuổi Mùi như bước qua trang mới. Họ ko những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì bước vào khoảng thời gian này, tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Mùi.

Người tuổi Mùi sẽ có vận may trong tiền bạc và tài lộc. Đây chính là cơ hội tốt để những người tuổi Mùi làm giàu, tìm kiếm những cơ hội làm ăn để tạo ra khối tài sản khổng lồ cho bản than mình từ nay tới cuối đời được an nhàn sung sướng.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì bước vào khoảng thời gian này, tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.