7 ngày cuối tháng 8 (25/8 - 31/8), Thần Tài mở kho phát lộc cuối tháng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền xài dư dả, vàng đổ đầy két, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, nhà cửa ngập tiền

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 20:27

Thời gian này, 3 con giáp sau đây có tài vận tăng cao, phát tài phát lộc, sự nghiệp phất lên phơi phới, công thành danh toại.

Tuổi Tuất

Trong thời gian 7 ngày cuối tháng 8, tuổi Tuất có thể đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Con giáp may mắn này không những làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm, chuyện kiếm tiền thời gian này của tuổi Tuất chỉ trong chớp mắt.

Con giáp này có thể giàu lên nhanh chóng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, luôn chờ cơ hội tốt để phát huy tài năng. Tất nhiên, tuổi Tuất không ngồi há miệng chờ sung mà luôn làm việc chăm chỉ, hết công suất và có trách nhiệm với những việc mình làm. 

Người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp tuổi Tuất nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Không chỉ may mắn trên con đường công danh hay tài lộc, mà đường nhân duyên tình ái cũng cực kỳ thăng hoa như ý. 

7 ngày cuối tháng 8 (25/8 - 31/8), Thần Tài mở kho phát lộc cuối tháng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền xài dư dả, vàng đổ đầy két, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, nhà cửa ngập tiền - Ảnh 1
Người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy, con giáp tuổi Tuất nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thầy tử vi cho biết, đúng 7 ngày cuối tháng 8, con đường quan lộ của người tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu rực rỡ. Tuổi Dần này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. 

Thầy tử vi cho biết, trên con đường quan lộ của người tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu rực rỡ. Trong tương lai, tuổi Dần sẽ kiếm được những khoản tiền khá lớn khiến cuộc sống của bạn càng thêm phần sung túc dư dả. Đối với những người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời.

Con giáp tuổi Dần có vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Là người có nhiều mối quan hệ nên con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ.

7 ngày cuối tháng 8 (25/8 - 31/8), Thần Tài mở kho phát lộc cuối tháng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền xài dư dả, vàng đổ đầy két, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, nhà cửa ngập tiền - Ảnh 2
Thầy tử vi cho biết, đúng 7 ngày cuối tháng 8, con đường quan lộ của người tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thầy tử vi cho biết người tuổi Thân chính là một trong những con giáp được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong 7 ngày cuối tháng 8. Con giáp này có thể giàu lên nhanh chóng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, luôn chờ cơ hội tốt để phát huy tài năng. 

Người tuổi Thân chính là một trong những con giáp được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong thời gian này. Chính nhờ những nỗ lực không ngừng, tuổi Thân có thể gặp được cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Con giáp này trút được gánh nặng tài chính. 

Vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng.

7 ngày cuối tháng 8 (25/8 - 31/8), Thần Tài mở kho phát lộc cuối tháng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền xài dư dả, vàng đổ đầy két, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, nhà cửa ngập tiền - Ảnh 3
Thầy tử vi cho biết người tuổi Thân chính là một trong những con giáp được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong 7 ngày cuối tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 7 ngày cuối tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi