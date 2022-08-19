Tử vi 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022) của 3 con giáp may mắn Ngọ, Sửu Thân

Theo những chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp may mắn với được sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn ý thức. Nhường như lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những say mê của mình, hiếm lúc thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ. Nhược điểm hiếm hoi của họ có nhẽ là sự thiếu nhẫn nại.

Đặc trưng, tử vi học với nói, bước qua tháng 7 âm, vận may của tuổi Ngọ càng nở rộ, thậm chí với thể trở thành 1 trong những con giáp giàu với nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.

Do đó, nếu biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu, tuổi Ngọ sẽ dễ đạt được những thành tựu to trong sự nghiệp. 2 ngày cuối tuần (20/8 – 21/8), tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái hàng đầu, với nhiều thời cơ tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, phấn đấu hết mình, nhất định tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp phải cục diện Tương Phá nên vận trình trong ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là ở phương diện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đứng sau ném đá giấu tay khiến cho tiền tài của con giáp này bị tiêu hao đi đáng kể. Bạn nhẹ dạ cả tin nên chưa kịp phát hiện ra vấn đề nảy sinh từ đâu, chỉ thấy tiền từ trong túi mình không ngừng chảy đi.

May mắn là có Chính Ấn an ủi khi bạn giành được một số thành quả trong công việc. Không để cho những nỗi lo lắng về tài chính ảnh hưởng, tuổi Sửu vẫn phát huy hết khả năng của bản thân, thể hiện mình là một người có trách nhiệm và có khả năng thích ứng rất cao với mọi hoàn cảnh.

Trong ngày hôm nay, đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng khởi sắc. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết. Có lẽ ngày báo tin vui của hai bạn không còn xa nữa, ngày chung đôi sẽ rất gần thôi.

Tuổi Thân

Với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, người tuổi Thân với thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng không thể cản được bước chân tiến về phía trước của con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần (20/8 – 21/8), người tuổi Thân gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng trơn, tới nơi tới chốn. Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, ko lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng trơn, cuộc sống hanh hao thông. Thân với thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng với ánh sáng, do đó mà xứng đáng được tôn trọng và được xác nhận.

Con đường tơ duyên cũng vô cùng đỏ chói, người đơn thân với được đối tượng đúng gu sau suốt thời kì tìm kiếm. Còn Thân với gia đình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, ko xảy ra bất cứ cãi vả hay tranh cãi gay gắt nào cả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm