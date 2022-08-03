Con giáp nào may mắn cả tiền lẫn tình vào cuối năm 2022?

Phần lớn người tuổi Ngọ hiền lành, thân thiện. Nhờ có tâm tính thiện lương nên họ thích làm điều thiện và hay giúp đỡ người khác. Bản mệnh cũng là người dũng cảm, tài ba và kiên cường. Khi gặp khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự can đảm và điềm tĩnh của mình.

Dưới sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, Ngọ được lãnh đạo tán dương, được nhiều người trọng vọng. Vận trình tài lộc của Ngọ vì vậy sẽ ngày càng tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì nhiều.

Cuối năm 2022, Ngọ có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Nếu làm ăn kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát lộc và có thêm quý nhân phù trợ. Vì giàu chí tiến thủ nên Ngọ thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Nếu như có thêm một chút may mắn thì con giáp này có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh. Cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Bản mệnh luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình.

Với tính cách hòa đồng, Tuất có nhiều bạn bè và hầu như mọi người đều yêu mến bản mệnh. Những lúc gặp khó khăn, sẽ có nhiều người xuất hiện trở thành quý nhân giúp đỡ Tuất vượt qua. Không chỉ vậy, quý nhân còn mang đến cơ hội giúp Tuất thăng tiến hơn.

Cuối năm 2022 này, người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ.

Ngoài ra, Tuất còn nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh nên đường tới thành công ngày càng gần. May mắn trong sự nghiệp giúp Tuất có cơ hội lớn để phát tài và giàu có.

Thậm chí, vận đào hoa của Tuất cũng rất vượng. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm