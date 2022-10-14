Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), tinh hoa đất trời hội tụ, 3 con giáp đại thắng công danh, làm giàu dễ dàng, sự nghiệp hưng thịnh, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:48

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa đất trời nên công thành danh toại, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) có nói, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là tuổi Thân có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng đều có cơ hội đón lấy vận may, điều quan trọng là có biết cách nắm bắt hay không và tận dụng như thế nào. Bởi vậy, bản mệnh hãy chú ý quan sát, linh hoạt, tự tin và quyết đoán trong mọi việc, vận may sẽ luôn mỉm cười với quý bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), tinh hoa đất trời hội tụ, 3 con giáp đại thắng công danh, làm giàu dễ dàng, sự nghiệp hưng thịnh, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) có nói, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), cát tinh chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, cơ hội thì sẵn có, nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản và phụ thuộc rất lớn vào chính khả năng của mệnh chủ. Nếu có ý định đầu tư, con giáp này cũng có thể cân nhắc tiến hành ngay nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), tinh hoa đất trời hội tụ, 3 con giáp đại thắng công danh, làm giàu dễ dàng, sự nghiệp hưng thịnh, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), cát tinh chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thành công đại đa số nhờ vào tính tình kiên định, chăm chỉ chịu làm, thêm vào đó là biết nắm bắt thời cơ thích hợp. Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) dự đoán, kỳ ngộ của tuổi Dần đã tới. Tài phú và vận đào hoa song song tìm đến cửa, có thể nói là song hỷ lâm môn, cuộc sống tràn đầy thú vị, hứng khởi.

Trong kinh doanh, làm ăn, tuổi Dần dễ dàng đạt được lợi lộc mà người khác mơ ước, thậm chí không làm cũng có ăn. Cùng với đó, họ cũng có được tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc, khiến người khác không khỏi âm thầm ghen tị.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), tinh hoa đất trời hội tụ, 3 con giáp đại thắng công danh, làm giàu dễ dàng, sự nghiệp hưng thịnh, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) dự đoán, kỳ ngộ của tuổi Dần đã tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, thành công mọi mặt, vinh sủng như hoa

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp rũ bùn vươn lên, thành công mọi mặt, vinh sủng như hoa

Tử vi 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) có nói, 3 con giáp này có số mệnh vàng son, tài lộc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi ngày 15/10 tử vi ngày 15/10/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 26 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 26 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người