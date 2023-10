Tử vi 2 ngày (9 và 10/10): 3 con giáp trời sinh có tính cần mẫn chăm chỉ, sớm được vinh danh, tỏa sáng từ sự nghiệp đến tiền tài

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày này là lúc tài lộc cho những người tuổi Thìn, đặc biệt là những người làm về kinh doanh vượng phát. Họ sẽ kinh doanh thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận khi hợp tác với người tuổi Tý và tuổi Thân. Từ thời điểm này, tuổi Thìn có thể yên tâm tận hưởng những may mắn tiếp tục đến với mình. Nếu biết nỗ lực và chăm chỉ, họ có thể sẽ gặt hái những thành quả rực rỡ không kém gì so với thời gian trước.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhẹ nhàng, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà luôn có quý nhân bên cạnh xuất hiện giúp đỡ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn hơn. Tuy họ không hư vinh nhưng luôn tìm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn và thăng hoa. Trong cuộc đời tuổi Hợi, điều khó khăn nhất chính là tình cảm, đối với vật chất họ lại không mảy may lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, 2 ngày này là giai đoạn tuổi Hợi cảm nhận được sự thăng hoa và mỹ mãn. Sự nghiệp tuổi Hợi không những phát triển mà tài vận cũng dồi dào. Người tuổi Hợi tuy gặp được nhiều điều tốt đẹp nhưng họ không bao giờ tự mãn, càng nỗ lực thì họ lại càng may mắn hơn. Vì vậy, khi gặp được cơ hội thuận lợi, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt thì cuộc sống tình tiền viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.