Tử vi 2 ngày (9 và 10/10): 3 con giáp trời sinh có tính cần mẫn chăm chỉ, sớm được vinh danh, tỏa sáng từ sự nghiệp đến tiền tài

3 con giáp mang trong mình 'dòng máu' chăm chỉ là những con giáp nào?

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu thường cứng rắn, kiên cường, có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Nhưng bạn cũng là người cả thèm, chóng chán, dễ nản lòng khi công việc không được thuận lợi. Ngoài ra, con giáp này cũng quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi làm tổn thương đến người khác. Trong 2 ngày này, người tuổi Dậu đón nhiều tin vui trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ nhận thêm nhiều công việc, dự án giúp gia tăng thu nhập. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm thêm các cơ hội đến với mình chứ đừng bó buộc bản thân trong một lĩnh vực nhất định. Người tuổi này cũng cần đầu tư thêm thời gian, tiền bạc để học kiến thức, kỹ năng mới nhằm tránh bị tụt hậu.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn thường là những người có suy nghĩ rất kiên định. Họ cũng là những người rất có trách nhiệm nên thường được người khác tin tưởng và gửi gắm. Từ khi sinh ra họ đã có máu phiêu lưu và luôn muốn khám phá những lĩnh vực mới mẻ. Tuy nhiên, cuộc sống của họ đa phần chỉ xoay quanh công việc. Đồng thời, tuổi Thìn cũng lại là những người rất mạnh mẽ và quyến rũ. Nếu bạn đánh giá thấp họ, bạn sẽ phải hối hận, vì họ sẽ đánh bại bạn. Họ cũng là những người có sự tự tôn rất cao, luôn yêu cầu người khác phải tôn trọng họ. Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày này là lúc tài lộc cho những người tuổi Thìn, đặc biệt là những người làm về kinh doanh vượng phát. Họ sẽ kinh doanh thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận khi hợp tác với người tuổi Tý và tuổi Thân. Từ thời điểm này, tuổi Thìn có thể yên tâm tận hưởng những may mắn tiếp tục đến với mình. Nếu biết nỗ lực và chăm chỉ, họ có thể sẽ gặt hái những thành quả rực rỡ không kém gì so với thời gian trước.

Tuổi Hợi Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhẹ nhàng, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà luôn có quý nhân bên cạnh xuất hiện giúp đỡ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn hơn. Tuy họ không hư vinh nhưng luôn tìm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn và thăng hoa. Trong cuộc đời tuổi Hợi, điều khó khăn nhất chính là tình cảm, đối với vật chất họ lại không mảy may lo lắng. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, 2 ngày này là giai đoạn tuổi Hợi cảm nhận được sự thăng hoa và mỹ mãn. Sự nghiệp tuổi Hợi không những phát triển mà tài vận cũng dồi dào. Người tuổi Hợi tuy gặp được nhiều điều tốt đẹp nhưng họ không bao giờ tự mãn, càng nỗ lực thì họ lại càng may mắn hơn. Vì vậy, khi gặp được cơ hội thuận lợi, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt thì cuộc sống tình tiền viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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