Tử vi 15 ngày tới ( 17/8 - 31/8), gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, 3 con giáp trúng số độc đắc, phất lên phát tài, may mắn liên miên, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 22:30

Tử vi 15 ngày tới ( 17/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn phất lên phát tài, muốn gì được nấy, sống trong giàu sang sung sướng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới vận trình hanh thông. Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Nếu tập trung, chú ý vào công việc được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, được người khác khen ngợi. 

Con giáp và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

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Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới phúc lộc dồi dào. Tam hợp phù trợ, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Bản mệnh thường nhanh chóng bắt tay vào công việc khi đã hạ quyết tâm, song đừng nên hấp tấp, vội quá.

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng con giáp này phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, hiếm khi nào bất hòa, mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Người độc thân có ngoại hình thu hút.

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Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới phúc lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong 15 ngày tới diễn ra hanh thông. Tinh thần nhiệt huyết, hăng say và trách nhiệm cao với công việc đem lại cho con giáp may mắn này đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh nên tìm cơ hội nào đó để được làm đúng công việc đam mê.

Chuyện tình cảm hài hoà. Tình yêu nồng thắm và tràn ngập yêu thương bù đắp lại cho những chú Ngựa khỏi những thất thoát trong công việc. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có một người đồng hành đúng nghĩa.

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Công việc của người tuổi Tỵ trong 15 ngày tới diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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