Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 (1/4 - 15/4), lộc trời dư dả, vận trình rực sáng, 3 con giáp được quý nhân bảo trợ, tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 13:01

Hãy cùng xem bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn trong 15 ngày đầu tháng 4 (1/4 - 15/4) này không nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 15 ngày đầu tháng 4 vận trình lên cao, tài vận hưng thịnh. Con giáp may mắn đón nhận nhiều phước lành, thuận lợi thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Bản mệnh có thể sẽ có được những phần thưởng, những món quà tặng ở bất cứ nơi đâu bạn đi. Đây có thể nói là thời gian để bạn làm giàu, gia tăng thu nhập.

Trong tình cảm, người độc thân có thể có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tuy nhiên, con giáp vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của mình để đưa ra lựa chọn chính xác.

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Người tuổi Thân trong 15 ngày đầu tháng 4 vận trình lên cao, tài vận hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 15 ngày đầu tháng 4, công việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi. Tình hình tài lộc vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải làm quá nhiều mà vẫn có tiền tiêu. Tuy nhiên, không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, con giáp đã làm việc rất chăm chỉ để có được quả ngọt như hiện tại. Vì vậy, khi thành công đến, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời mà nó mang lại.

Vận trình sức khỏe của con giáp cũng trở nên hưng thịnh. Bạn du trì được lối sống khoa học và tránh được nhiều bệnh vặt. Nhìn chung, con giáp sẽ trải qua khoảng thời gian tới trong êm đềm, thuận lợi.

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Trong 15 ngày đầu tháng 4, công việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 15 ngày đầu tháng 4 vận trình phát triển, làm gì cũng thành công. Con giáp có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy. Các mối quan hệ xã giao cũng vô cùng tốt khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mọi  nỗ lực của bạn trong khoảng thời gian vừa qua đã được cấp trên đánh giá cao, mở ra con đường thăng quan tiến chức, tiền tài đổ về không ngớt.

Trong tình cảm, bạn tìm thấy đối tượng hợp ý, là chỗ dựa vững chắc cho mình bước qua những khó khăn trong cuộc sống.

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Người tuổi Tỵ trong 15 ngày đầu tháng 4 vận trình phát triển, làm gì cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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