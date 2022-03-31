Tử vi 6 ngày đầu tháng 4 (1/4 - 6/4), Phúc tinh soi chiếu, may mắn trăm bề, 3 con giáp ngập trong tiền tài, thuận lợi thăng tiến, mở đầu thời kỳ hoàng kim, phát đạt

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 12:02

Tử vi 6 ngày đầu tháng 4 (1/4 - 6/4), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài vận hanh thông, công danh thăng tiến.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi trong 6 ngày đầu tháng 4 làm gì cũng thuận lợi, tài vận tăng lên không ngừng. Dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp dễ dàng vượt qua khó khăn, đạt được những thành công vang dội.  Nếu có cơ hội, bản mệnh đừng ngại nêu lên ý kiến của mình hay thực hiện những dự định còn dang dở. Vận trình đang lên, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ. 

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều bước tiến đáng kể. Bản mệnh và nửa kia tìm được tiếng nói chung, tình cảm ngày càng sâu đậm. Hạnh phúc của cả hai được nhiều người chúc phúc.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày đầu tháng 4 làm gì cũng thuận lợi, tài vận tăng lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 6 ngày đầu tháng 4 nhận được nhiều tin tốt bất ngờ. Công việc của con giáp diễn ra thuận lợi. Với người khởi nghiệp hay còn đang tìm hướng đi cho mình sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, chạm đến những thành tựu nhất định. Ngoài ra, nhiều tin vui tài lộc cũng sẽ đến với con giáp. Bạn có thể thử sức ở các trò chơi may rủi hay được người khác mang tiền đến tận nhà.

Chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, con giáp may mắn và đối phương đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu.

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Người tuổi Thân trong 6 ngày đầu tháng 4 nhận được nhiều tin tốt bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được Tam Hợp phù trợ, không ngại ngần khi đối diện với khó khăn. Con giáp đưa ra những lựa chọn đúng đắn, chứng minh được năng lực của mình. Bản mệnh được nhiều người ngưỡng mộ, thuận lợi thăng quan tiến chức. Thời kỳ "hoàng kim đã đến", con giáp hãy dốc sức làm giàu, tận hưởng cuộc sống.

Bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Hãy cởi mở với mọi người hơn, đặc biệt là trong việc trao đổi ý kiến, bởi đây là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót, hoàn thiện bản thân.

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Người tuổi Hợi được Tam Hợp phù trợ, không ngại ngần khi đối diện với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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