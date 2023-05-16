Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Tý đứng đầu, 2 con giáp này sẽ bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua loạt đối thủ và nhận về thành quả lớn lao

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 15:11

15 ngày con lại của 3 con giáp này nhiều bất ngờ.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý trở thành người đứng đầu lớn trong lĩnh vực bạn theo đuổi. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang củng cố vị trí và mục tiêu bạn theo đuổi. 

Tình duyên: Tình cảm tràn đầy yêu thương và chân thành, với sự tôn trọng và quan tâm đến nhau.

 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Tý đứng đầu, 2 con giáp này sẽ bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua loạt đối thủ và nhận về thành quả lớn lao - Ảnh 1
Năng lượng tích cực có được là nhờ cách bạn suy nghĩ thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều thay đổi, có được sự ủng hộ và giúp đỡ từ gia đình và bạn bè trong cuộc sống  

Sức khỏe: Năng lượng tích cực có được là nhờ cách bạn suy nghĩ thoải mái. 

Tử vi tuổi Sửu  

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không quá khó khăn. Dường như người tuổi này tinh ý nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng ăn nói, thuyết phục của mình. Điều này sẽ rất có lợi cho những người làm kinh doanh. 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Tý đứng đầu, 2 con giáp này sẽ bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua loạt đối thủ và nhận về thành quả lớn lao - Ảnh 2
iền liên tục “rót" vào túi tiền của con giáp này, do đó, bạn không cần phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Tiền liên tục “rót" vào túi tiền của con giáp này, do đó, bạn không cần phải lo lắng đến chuyện làm sao để cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời, từ đó mang đến cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc đặc biệt. 

Tử vi tuổi Tị

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp Thực Thần chiếu mệnh giúp đường tài vận của tuổi Tị tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện. 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Tý đứng đầu, 2 con giáp này sẽ bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua loạt đối thủ và nhận về thành quả lớn lao - Ảnh 3
Thực Thần chiếu mệnh giúp đường tài vận của tuổi Tị tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách. 

Hỏa sinh Thổ còn mang tới may mắn cho Tỵ ở phương diện tình cảm lứa đôi. Dù còn độc thân hay có đôi có cặp thì cũng đều có tin vui về nhân duyên. Chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày tình yêu thăng hoa, hãy cùng đối phương tận hưởng giây phút này.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi ngay moi tu vi thang 5

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng