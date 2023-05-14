Cục diện Hợi – Hợi Tự Hình nhắc nhở người tuổi Hợi nên thận trọng trước mỗi hành động và quyết định của mình trong ngày này. Đây cũng không phải thời điểm thuận lợi để tiến hành các kế hoạch hay công việc mới. Những sơ hở, sai sót mà bạn tạo ra sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân lợi dụng hãm hại, gây cản trở công việc của bạn.

Ngày Thủy vượng nên bạn cũng cần chú ý tới sức khỏe hơn. Nếu có vấn đề bất thường nên thăm khám kịp thời để phát hiện bệnh sớm, tránh để tình trạng kéo dài sẽ bất lợi về sau. Ngoài ra, bạn chớ bỏ bê việc tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng.

Tài khí trong ngày cũng dễ có nguy cơ hao tổn. Điềm báo hao tài rõ ràng nên bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận. Tốt nhất cứ nên tập trung vào công việc chính, muốn làm thêm hay đầu tư bên ngoài thì nên tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi quyết định.

Tử vi tuổi Tý

Tương Hại khiến Tý vướng phải những mối quan hệ rắc rối, thậm chí bạn còn bị lừa gạt quá đáng. Đã đến xem xét, thanh tẩy những mối quan hệ xung quanh mình.

Nhân duyên của người độc thân khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Từ những vấn đề hôm nay gặp phải, bản mệnh nên tự rút ra kinh nghiệm để quan sát mọi người nhiều hơn, không phải ai nói lời ngọt ngào thì đều là người tốt cả.

Nhân duyên của người độc thân khá vượng, song lại khó tìm được mối quan hệ thật lòng. Với những ai đã có gia đình nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 17/1/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có thể dễ dàng gặp được những cơ hội kiếm tiền và chuyện tiền bạc cũng có vận may. Con giáp này nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, chứ đừng đừng vội vàng bỏ qua.

Có người còn gặp vận may ở các trò chơi trúng thưởng nhưng đây không phải là cách làm giàu bền vững và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí có người còn gặp vận may ở các trò chơi trúng thưởng nhưng đây không phải là cách làm giàu bền vững và an toàn, vậy nên bản mệnh cũng đừng quá chi mạnh tay với nó kẻo ham mê quá độ sẽ rất dễ sa ngã và khiến tài khí khó tụ.

Ngược lại, vận trình tình cảm trong ngày khá rối ren. Để mặc cho mối quan hệ đi đến đổ vỡ hay giải quyết vấn đề ngay khi nó xuất hiện là quyết định thuộc về hai người. Mối quan hệ này có phát triển được hay không phụ thuộc phần nhiều ở sự chủ động của cả hai.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.