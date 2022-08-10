Tử vi 13 ngày tới, Thần Tài chiếu cố, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền của đầy nhà, phúc khí dư dả, hưởng trọn công danh, may mắn, hỷ sự ầm ấm kéo đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 22:28

Tử vi 13 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc khí dư dả, hưởng trọn công danh, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 13 vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Tình hình tài chính của con giáp chuẩn bị đón tin vui, bạn chắc hẳn đang cảm thấy rất vui khi các khoản thu về vượt quá con số dự định ban đầu. Bản mệnh gặp gỡ được những người vui vẻ, hòa nhà, họ chia sẻ cho bạn khá nhiều kiến thức thú vị. Bạn nhận ra bất cứ ai cũng mang lại cho bạn một bài học đáng quý từ chính trải nghiệm của họ. 

Chuyện tình duyên may mắn khá ổn đỉnh đặc biệt là bạn có được mối quan hệ gia đình ôn hòa, vừa đủ để cảm thấy an tâm. Người còn độc thân có thể chưa gặp được người như ý nhưng quan hệ gia đình hòa thuận cũng giúp cho bạn cảm thấy ưng ý vô cùng.

Tử vi 13 ngày tới, Thần Tài chiếu cố, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền của đầy nhà, phúc khí dư dả, hưởng trọn công danh, may mắn, hỷ sự ầm ấm kéo đến tận cửa - Ảnh 1
Người tuổi Tuất trong 13 vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 13 ngày tới cát lộc dư dả, tiền tài hanh thông. Con đường công danh sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Thổ Hỏa tương sinh hỗ trợ cho tình hình tiền bạc của bản mệnh thời điểm này được cải thiện. Tuổi Mùi nên cố gắng xử lý trước những khoản nợ để đỡ cảm thấy luôn khó chịu, bất an trong lòng.

Tử vi 13 ngày tới, Thần Tài chiếu cố, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền của đầy nhà, phúc khí dư dả, hưởng trọn công danh, may mắn, hỷ sự ầm ấm kéo đến tận cửa - Ảnh 2
Người tuổi Mùi trong 13 ngày tới cát lộc dư dả, tiền tài hanh thôn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 13 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tài tinh tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp thêm phần rực rỡ. Có thể việc mở rộng kinh doanh, khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình

Trong thời gian này, muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

Tử vi 13 ngày tới, Thần Tài chiếu cố, cát lộc hanh thông, 3 con giáp tiền của đầy nhà, phúc khí dư dả, hưởng trọn công danh, may mắn, hỷ sự ầm ấm kéo đến tận cửa - Ảnh 3
Người tuổi Thân trong 13 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 13 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng