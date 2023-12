Tử vi 12 ngày tới (22/6 - 3/7), phúc trạch thâm hậu, hỷ khí ngập tràn, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều cát lành trong 12 ngày tới. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới đường tài lộc xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên "vui là chính" và cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

May mắn Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.