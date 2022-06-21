Tử vi 12 ngày tới (22/6 - 3/7), phúc trạch thâm hậu, hỷ khí ngập tràn, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 14:48

Tử vi 12 ngày tới (22/6 - 3/7), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp liên tục thăng tiến.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều cát lành trong 12 ngày tới. Nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng con giáp cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Hỷ sự đến nhà, người đang độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi đón nhận nhiều cát lành trong 12 ngày tới. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới đường tài lộc xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên "vui là chính" và cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

May mắn Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau. 

con giap may man 2
Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới đường tài lộc xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 12 ngày tới vận mệnh không có gì ngăn trở. Con giáp may mắn này sắp xếp công việc ổn thỏa, đâu vào đấy. Một ngày công việc thuận lợi và trở nên nhẹ nhàng hơn, không những thế, bạn còn "ghi điểm" trong mắt mọi người vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Lục Hợp mà mối quan hệ của các thành viên trong gia đình con giáp lúc này khá hòa hợp. Không khí vui tươi ngập tràn cùng tiếng trẻ thơ cười nói mang lại cho bạn nguồn sinh lực và sự tươi mới.

con giap may man 3
Người tuổi Thân trong 12 ngày tới vận mệnh không có gì ngăn trở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Chỉ cần bước sang 9h ngày mai (22/6/2022), Thần Tài chiếu cố, phúc lộc lên hương, 3 con giáp tiền của dư dả, phú quý rợp trời, thuận lợi thăng quan tiến chức

Chỉ cần bước sang 9h ngày mai (22/6/2022), Thần Tài chiếu cố, phúc lộc lên hương, 3 con giáp tiền của dư dả, phú quý rợp trời, thuận lợi thăng quan tiến chức

Chỉ cần bước sang 9h ngày mai (22/6/2022), 3 con giáp may mắn hưởng trọn lộc trời, vận trình lên hương, công danh thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 12 ngày tới Tử vi con giáp may mắn 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026