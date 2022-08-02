Tử vi 12 con giáp may mắn cho hay, đúng 8 giờ tối mai (3/8), Ngọc Hoàng rót lộc, 3 tuổi giàu nhất tháng 8, tiền của ùa về như thác lũ, gặp hung hóa cát, từ nghèo trở thành triệu phú, bội thu tiền tài

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 22:37

Những con giáp này gặp thời vận được ban lộc, làm gì cũng gặp may mắn, cơ hội trúng vàng, cải thiện thu nhập 1 bước lên mây.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người cẩn thận, luôn có cái nhìn sâu sắc, biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu bản thân. Trên đường đời, tuổi Thân thường có quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình.

Đúng 8 giờ tối mai (3/8), tuổi Thân sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh. Các kế hoạch hợp tác làm ăn có thể bắt tay nhau lâu dài. Việc làm ăn suôn sẻ mang đến một tài chính ổn định cho bản mệnh, con giáp Thân nằm trong top bội thu, giàu vượt đỉnh tháng 8 này. Bản mệnh tăng cường thêm sự hợp tác, cùng những mối làm ăn đầu tư chắc chắn thu về bội lộc.

Tử vi 12 con giáp may mắn cho hay, đúng 8 giờ tối mai (3/8), Ngọc Hoàng rót lộc, 3 tuổi giàu nhất tháng 8, tiền của ùa về như thác lũ, gặp hung hóa cát, từ nghèo trở thành triệu phú, bội thu tiền tài - Ảnh 1
Con giáp Thân lộc về tận cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục. Vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Đúng 8 giờ tối mai (3/8), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều.

Tử vi 12 con giáp may mắn cho hay, đúng 8 giờ tối mai (3/8), Ngọc Hoàng rót lộc, 3 tuổi giàu nhất tháng 8, tiền của ùa về như thác lũ, gặp hung hóa cát, từ nghèo trở thành triệu phú, bội thu tiền tài - Ảnh 2
Con giáp Mão trúng tiền vàng rất lớn theo tử vi 2022. Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Mão làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả. Bắt đầu từ bây giờ, họ có thể bước sang trang mới, đầu tư thêm việc buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh trở nên vượng phát đỉnh cao trong tháng 8..

Tuổi Hợi

Tính cách tuổi Hợi luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Hợi biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có tính cách lạc quan trong bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống. Họ bình tâm với những thứ xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực xảy đến. Dù cho thế nào, sự nghiệp của tuổi Hợi vẫn ngày một thăng tiến bởi các tài năng đặc biệt nhất. Đúng 8 giờ tối mai (3/8), nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Hợi sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Trong tháng này, tuổi Hơi nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo dự đoán tháng 8/2022, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi hạnh phúc, ngọt ngào, đón nhận vô số tin vui. Ngoài ra, quý nhân tương trợ nên chính tài của con giáp này dồi dào, nguồn thu chính rủng rỉnh. Bên cạnh đó, thiên tài vượng phát, có thêm vô số cơ hội đầu tư thu lời.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ đêm nay (3/8): ‘Như hổ mọc thêm cánh’, 3 con giáp không vướng thị phi, Ngọc Hoàng rót lộc, gặp dữ hóa lành, lộc lá đầy tay, trả hết nợ nần

Đúng 12 giờ đêm nay (3/8): ‘Như hổ mọc thêm cánh’, 3 con giáp không vướng thị phi, Ngọc Hoàng rót lộc, gặp dữ hóa lành, lộc lá đầy tay, trả hết nợ nần

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp này không gặp khó khăn, tài vận còn dâng cao hơn nữa, họ được trời Phật giúp đỡ, cuộc sống đổi thay bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng