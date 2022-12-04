Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng giờ Tý hôm nay (4/12), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên trao tận tay vàng bạc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 10:25

Đúng giờ Tý hôm nay 4/12, 3 con giáp này được THẦN TÀI điểm mặt gọi tên trao bổng lộc, lì xì túi to, nửa đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiên, tiêu xài đời sau cũng chưa hết.

Tuổi Thìn

CN ngày 04/12/2022 này, Tuổi Thìn sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Hôm nay người tuổi Thìn thu tài lộc về tay nhờ đức tính chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân, con giáp này tin rằng có công mài sắt, có ngày nên kim nên không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.

Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Người tuổi Thìn có thể thực hiện và luyện tập nó mỗi ngày. Chỉ cần sự tha thứ được thực hiện thì tất cả mọi người đều chiến thắng, hãy làm nó thường xuyên hơn và tuổi Thìn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng giờ Tý hôm nay (4/12), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên trao tận tay vàng bạc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Hôm nay người tuổi Thìn thu tài lộc về tay nhờ đức tính chăm chỉ, siêng năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 04/12/2022 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình cảm như ý, Tuổi Thân đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Thân thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng giờ Tý hôm nay (4/12), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên trao tận tay vàng bạc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Tình cảm như ý, Tuổi Thân đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy CN ngày 4/12/2022 hôm nay, cục diện tam hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho tuổi Ngọ. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với con giáp này.

Tuổi Ngọ có thể nhận được lời mời ăn uống, dự tiệc hoặc được tiền thưởng. Con giáp này được yêu quý vì tính hiền lành, dễ chịu, nhưng cũng có không ít người cho rằng đó chỉ là sự giả tạo, song vì không thể làm hài lòng được tất cả mọi người nên đừng để ý tới lời nói của họ.

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn. Các cặp đôi dần biết thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tình cảm đủ lớn khiến những sóng gió xảy đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn thử thách trước mắt.

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng giờ Tý hôm nay (4/12), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên trao tận tay vàng bạc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Tuổi Ngọ có thể nhận được lời mời ăn uống, dự tiệc hoặc được tiền thưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi dự đoán qua đêm nay 3/12, 3 con giáp này có điềm báo phát tài phát lộc, vận trình khởi sắc, tiền bạc về tay, bản mệnh viên mãn vô biên, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị.

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