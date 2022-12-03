CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Tý ngày mai (4/12) trúng số đổi đời, vận trình khởi sắc, bản mệnh thoát cảnh đói nghèo, tiền tài về tay, chỉ sợ tiêu xài không hết, sớm thành đại gia

Nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Mão làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội để bạn phát huy điểm mạnh của mình, giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Ngũ hành tương sinh dự báo có tin vui trên đường tình duyên, con giáp này không trông đợi quá nhiều nhưng may mắn là mọi việc như ý. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tình yêu cần cả hai người vun xới, nếu thời gian qua quá bận rộn thì lúc này tuổi Mão nên dành thêm thời gian để ở bên nửa kia.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng CN ngày 4/12/2022, tuổi Mão đón nhận vận may tài lộc. Con giáp này có thêm được nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc làm thêm, nghề tay trái... Nhờ có tài tinh trợ lực mà bản mệnh bắt đầu thoát được rắc rối liên quan đến tiền, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Ngũ hành tương sinh dự báo có tin vui trên đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, CN ngày 4/12/2022 cảm giác hài lòng sẽ hiện diện ở tuổi Thìn, nhất là khi chẳng có gì phải bận tâm, lo lắng. Hãy ngẩng cao đầu và tự tin dấn bước, con giáp này sẽ thấy mỗi ngày đi qua là những khoảnh khắc thật vui vẻ, hào hứng. Bản mệnh chính là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Con giáp này ngày càng cho thấy niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc của mình, muốn cống hiến hết mình để mọi kế hoạch để có thể đạt kết quả hoàn hảo nhất. Hãy cứ cố gắng nỗ lực hết mình như vậy chắc chắn cấp trên cũng sẽ để mắt và công nhận, dành cho tuổi Thìn cơ hội để thăng tiến.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù phải đối diện với chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Con giáp này ngày càng cho thấy niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày mới của 12 con giáp cho thấy CN ngày 4/12/2022, tuổi Tuất nhờ có quý nhân giúp đỡ mà có thêm cơ hội thăng chức, tăng lương. Mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn nhưng con giáp này vẫn có tinh thần hăng hái, có trách nhiệm với công việc và cách nhìn nhận hoàn toàn khác.

Bản mệnh say mê với công việc đang làm và luôn cống hiến hết mình vì những điều xứng đáng. Nhờ có mục tiêu và động lực làm việc tích cực nên tuổi Tuất gặt hái được không ít thành công, có khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ để bảo vệ vận trình sự nghiệp của mình.

Bản mệnh say mê với công việc đang làm và luôn cống hiến hết mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo