Cục diện Mộc khắc Hỏa, cuối ngày mai (4/12), 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, vận trình trong ngày kém hanh thông

Người tuổi Dậu có một ngày hết sức vất vả và quay cuồng vì công việc. Quá nhiều hoạt động cũng như kế hoạch dồn vào một ngày hôm nay khiến con giáp này cảm thấy thời gian quá eo hẹp.

Lời khuyên cho bản mệnh nên dành cho nửa kia của mình một khoảng không gian riêng tư, không nên tham gia quá nhiều. Hãy nhớ ai cũng có khoảng trời riêng và tuổi Dậu nên tôn trọng mong muốn của đối phương chứ đừng ép buộc đối phương phải nói ra hết mọi bí mật của mình.

Đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng dễ khiến bản mệnh đánh mất sự tỉnh táo thường ngày. Mọi việc cần suy nghĩ cẩn thận, nếu cần hãy hỏi ý kiến của người mà con giáp này tin tưởng. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng cần tránh mọi hành động liều lĩnh để không gặp phải sai lầm không đáng có.

Người tuổi Dậu có một ngày hết sức vất vả và quay cuồng vì công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Bạn nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thì mình nên chủ động chứ không nên phụ thuộc vào người khác.

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu.

Vận trình tình cảm không được như mong muốn. Một vài rắc rối trong các mối quan hệ xã giao dễ tạo cảm giác buồn phiền cho con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh nên nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và tránh để các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới cách hành xử của mình.

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 4/12/2022, vận trình của tuổi Hợi không được thuận lợi như ý, sự nghiệp sa sút, con giáp này không thể nào tập trung vào công việc đang làm. Vì một chút thiếu tập trung mà tuổi Hợi mắc phải sai sót, gây ra thiệt hại đáng kể. Đây chính là bài học để bản mệnh rút kinh nghiệm vào lần sau.

Ngoài ra ảnh hưởng của cục diện Hợi Tỵ tương xung khiến tâm lý của con giáp này bất an, bồn chồn không yên, cộng thêm những nghi kị, ngờ vực xảy ra khiến cho mối quan hệ đôi lứa có thể đối mặt với nguy cơ mâu thuẫn, thậm chí là rạn nứt tình cảm.

Hợi Tỵ tương xung khiến tâm lý của con giáp này bất an, bồn chồn không yên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo