Đúng 12h trưa mai (3/12), TOP 3 con giáp 'không làm' cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền tài về tay, của cải chất như núi, chỉ sợ tiêu xài không hết, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tuổi Sửu nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng đôi khi chính con giáp này lại thiếu tự tin, thành ra hay do dự, và một khi đã không chắc chắn bản mệnh thường phải mất rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng.

Hỏa sinh Thổ mang tới những tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn nhận được những sự quan tâm và sẻ chia từ người ấy nên những căng thẳng thời gian qua cũng nguôi ngoai bớt được phần nào. Đối phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn trong những lúc khó khăn nhất.

Ngày mai vốn là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế, những người làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn đang làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định.

Ngày mai vốn là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày có sự nâng đỡ của Chính Quan, người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón nhận những tin vui trong công việc đi nhé. Có những người ký kết được hợp đồng lớn, nhận được sự đồng thuận của đối tác lâu năm.

Thành công ngày mai hoàn toàn đến từ nỗ lực của bạn đã xây dựng trước đây. Đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy tiếp tục lên danh sách những mục tiêu tiếp theo cần đạt được, có như vậy mới tránh cho bạn được sự nóng vội, bỏ sót các việc quan trọng.

Chuyện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Trước đó các cặp đôi vẫn còn những mâu thuẫn, bất đồng tưởng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Đôi bên chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chọn ngày cưới hỏi rất thuận lợi.

Thành công ngày mai hoàn toàn đến từ nỗ lực của bạn đã xây dựng trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 3/12/2022, vận trình của tuổi Tý suôn sẻ hơn nhờ cục diện tam hợp, bản mệnh có thêm mục tiêu để phấn đấu lại thêm quý nhân chỉ dẫn nên nhanh chóng đạt được thành quả. Song con giáp này cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

Tài tinh trợ mệnh giúp con giáp này gặp vận may tài lộc, có thêm thu nhập phụ khá dồi dào. Tuy nhiên tuổi Tý cần chú ý phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị quá sức, không tốt cho sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh cũng như tinh thần phấn chấn thì mới làm tốt mọi việc được.

Tài tinh trợ mệnh giúp con giáp này gặp vận may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo