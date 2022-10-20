Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, chỉ trong 4 ngày tới sẽ hóa sung sướng, làm ăn phát đạt không ngờ, sống sung túc giàu sang mãi về sau

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 20:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10), những con giáp may mắn dưới dây sẽ được gọi tên thoát khỏi vận khổ, từ giờ trở đi chỉ có hạnh phúc và ăn no đủ đầy.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10), dưới tác động của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thìn có một khoảng thời gian mà vận trình tươi sáng, làm việc gì cũng có cảm giác thong dong nhẹ nhàng, trôi chảy. Đặc biệt là việc ký kết hợp đồng, bàn bạc hợp tác làm ăn diễn ra hết sức thuận lợi. Nhờ vậy bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận.

Tài lộc khá tốt, dù không hẳn là ngồi đếm tiền mỏi tay nhưng nhờ công việc trôi chảy nên các khoản thu về của bạn đều rất khả quan. Việc buôn bán, kinh doanh cũng có lãi đều đều nhờ Thiên Tài che chở, tuy không quá đột phá nhưng với bạn đó cũng coi là thành công rồi, chỉ cần cố gắng hơn nữa thì không lo không rủng rỉnh.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, chỉ trong 4 ngày tới sẽ hóa sung sướng, làm ăn phát đạt không ngờ, sống sung túc giàu sang mãi về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10), Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, chỉ trong 4 ngày tới sẽ hóa sung sướng, làm ăn phát đạt không ngờ, sống sung túc giàu sang mãi về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khát vọng đổi đời của Ngọ từ giờ sẽ bắt đầu, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong 4 ngày tới khá lý tưởng. Họ sẽ có nguồn thu từ nhiều phía, cả chính và phụ đều tốt đẹp. Dù họ là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều thoải mái chi tiêu.

Tuổi Dậu thực tế rất chịu thương chịu khó, không sợ khó, không sợ khổ. Những quả ngọt dịp cuối năm này hoàn toàn xứng đáng với những gì họ bỏ ra.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, chỉ trong 4 ngày tới sẽ hóa sung sướng, làm ăn phát đạt không ngờ, sống sung túc giàu sang mãi về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những lương thưởng đều tăng mà con giáp này còn có thêm nghề tay trái. Thu nhập từ công việc ngoài lề cũng chẳng ít chút nào đâu, thậm chí còn là làm ít mà hưởng nhiều nữa. Thời điểm cận Tết có nhiều việc cần làm muốn kiếm người chẳng được, đó chính là thời cơ của con giáp này. Tài vận bừng sáng rực rỡ, chuyện kinh doanh của những chú Gà trở nên thuận lợi hanh thông.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần

3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần

Tử vi trong 3 ngày tới (22, 23, 24/10), 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính, sự nghiệp ngày một thuận lợi.

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