3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 16:42

Tử vi trong 3 ngày tới (22, 23, 24/10), 3 con giáp mang phú quý về nhà, đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính, sự nghiệp ngày một thuận lợi.

Tuổi Tý

Tử vi trong 3 ngày tới (22, 23, 24/10), Chính Tài xuất hiện dự báo người tuổi Tý đón nhiều may mắn về tiền bạc trong 3 ngày này. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay vất vả mà vẫn thu về tiền bạc dồi dào.

Công việc trong 3 ngày này cũng đang tiến triển vô cùng thuận lợi, tốt đẹp, không cần phải quá lao tâm khổ tứ mà chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch là có thể đạt được hiệu suất cao như mong đợi và tính toán của bạn.

3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong 3 ngày tới (22, 23, 24/10), người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong 3 ngày này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kỳ ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này đang dồn hết tâm sức cho công việc nên có thể sẽ hơi bỏ bê chuyện tình cảm. Đối phương tuy hiểu và thông cảm cho bạn nhưng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng vì mãi chỉ quanh quẩn một mình. Nhất là trong ngày ngũ hành xung khắc, nếu không tìm cách hâm nóng tình cảm, bạn có thể sẽ khó mà bảo vệ được hạnh phúc của mình.

3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong 3 ngày tới (22, 23, 24/10), mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể kiếm được 1 khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

3 ngày tới (22, 23, 24/10) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực được đền đáp của 3 con giáp, mang phú quý về nhà, đón phúc khí nhân đôi, cơ hội thăng tiến đang ngày một đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo, trong 2 tháng cuối của năm, 3 con giáp sẽ thăng tiến rõ rệt, được Thần Tài chỉ đường tha hồ đón tài lộc vào nhà.

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