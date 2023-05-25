Tử vi 11h00 ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thìn coi thường bạn bè, Dần làm ăn phát đạt, Tý lịch trình làm việc dày đặc

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 11:08

Tử vi tháng 5/2023 cho thấy, 3 con giáp sau vào thời điểm này có bước biến chuyển mạnh mẽ nhất.

Tuổi Thìn 

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Thìn hay tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất.

Người làm ở vị thế cao cần chú ý hơn đến phương thức biểu đạt của mình khi muốn phê bình ai đó. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, tổn thương người nghe mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi 11h00 ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thìn coi thường bạn bè, Dần làm ăn phát đạt, Tý lịch trình làm việc dày đặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.   

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Đến giữa năm, người tuổi Dần sẽ may mắn trong 2 tháng 5 và tháng 6. Những người tuổi Dần càng chăm chỉ càng thì càng giàu có hơn người.

Tử vi 11h00 ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thìn coi thường bạn bè, Dần làm ăn phát đạt, Tý lịch trình làm việc dày đặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 25/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay có nhiều ý tưởng, công việc diễn ra trôi chảy . 

Công việc: Hoàn thành công việc, người tuổi Tý có nhiều thời gian tìm hiểu thêm các dự án bên ngoài. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Tý tình cảm có khó khăn, bạn và đối phương đang trong giai đoạn cãi vã. 

Tài lộc: Tài lộc của bạn có được không chỉ có sự may mắn, mà còn nhờ vào nỗ lực của bản thân.  

Sức khỏe: Lịch trình làm việc dày đặc, bạn không có thời gian nghỉ ngơi. 

Tử vi 11h00 ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thìn coi thường bạn bè, Dần làm ăn phát đạt, Tý lịch trình làm việc dày đặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mão có Tam Hợp nâng đỡ, Mùi biết đối nhân xử thế, Sửu tình cảm thuận lợi

Theo tử vi tháng 5, 3 con giáp sau có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay.

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