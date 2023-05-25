Tử vi ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mão có Tam Hợp nâng đỡ, Mùi biết đối nhân xử thế, Sửu tình cảm thuận lợi

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi biết đối nhân xử thế, tốt bụng, hay thương người. Cũng bởi vậy mà con giáp này được nhiều người yêu quý. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến.

Cộng với nỗ lực của bản thân, con giáp này có tiến bộ nhanh chóng. Những người tuổi Mùi theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật có thể học thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệp. Con giáp này đừng ngại khó, ngại khổ. Việc chăm chỉ học tập giúp họ phát huy hết khả năng, có cơ hội trở thành người dẫn đầu.

Ngoài ra, người tuổi này cũng cần vững vàng, tránh xa những cám dỗ. Đừng vì những lợi ích nhỏ mà hủy hoại sự nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, người tuổi này nếu còn độc thân thì đừng quá kén chọn. Nếu hay lo sợ, do dự, họ sẽ mất đi cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 25/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay làm việc đúng mục tiêu đề, tình cảm thuận lợi.

Công việc: Người tuổi Sửu vận trình công việc có nhiều may mắn, những khó khăn đã được giải quyết.

Tình duyên: Người tuổi Sửu hiểu được người mình yêu muốn gì, cả hai luôn cùng nhau cố gắng và hoàn thiện mục tiêu tương lai.

Tài lộc: Tài lộc khởi sắc, cát khí tiền tài ngày càng được cải thiện.

Sức khỏe: Luôn dành thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc cật lực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm