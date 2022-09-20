Tử vi 11 ngày tới: Thần Tài chốt sổ đỏ, quý nhân nâng bước, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài lan tỏa, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:55

Bước sang 11 ngày tới, có 3 tuổi gặt hái nhiều may mắn, tài vận vượng phát.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để có thể xây dựng một cuộc sống đủ đầy sung túc. Người tuổi Thìn sống thực tế, họ không mơ mộng và luôn tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong tầm tay mình.

Người tuổi Thìn không nên vì vài tháng vừa qua không được tiền tài dồi dào mà khó chịu. Bởi vì vận thế không tốt chỉ là tạm thời. Vào 11 ngày sắp tới, vận thế của tuổi Thìn sẽ tốt hơn, đến lúc đó vận may của tuổi Thìn không chỉ là được thần Tài soi đường dẫn lối, còn được quý nhận phù trợ, giúp đỡ rất nhiều. Nhờ thế, tuổi Thìn sẽ gặp may liên tục, vui vẻ không ngừng.

Con giáp này sẽ được quý nhân ngầm trợ giúp, chỉ rõ đường đi nước bước, giúp cho con giáp này nhìn rõ tương lai, biết định hướng rõ ràng cho mình, nhờ thế mà việc tiến hành những kế hoạch đã định cũng được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Những chú Rồng quyết đoán và mạnh mẽ sẽ chẳng dễ dàng lùi bước trước khó khăn mà chỉ nhắm tới thành công thôi.

Tử vi 11 ngày tới: Thần Tài chốt sổ đỏ, quý nhân nâng bước, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài lan tỏa, may mắn đầy nhà - Ảnh 1
Vào 11 ngày sắp tới, vận thế của tuổi Thìn tốt hơn, được thần Tài soi đường dẫn lối, quý nhận phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo 11 ngày tới, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

11 ngày tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tử vi 11 ngày tới: Thần Tài chốt sổ đỏ, quý nhân nâng bước, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài lan tỏa, may mắn đầy nhà - Ảnh 2
11 ngày tới, người tuổi Dần có vận may lớn đến, tài lộc hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

11 ngày tới, người tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên đây là cơ hội tốt để dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh nên dốc toàn trí lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc để tìm kiếm những bước đột phá thành công.

Khi sự nghiệp có những bước phát triển thì người tuổi Mão luôn cảm thấy tinh thần hưng phấn và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Năng lượng tích cực này chính là tiền đề để may mắn kéo đến. Nếu biết cách tận dụng, dám nghĩ dám làm, đây sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của bản mệnh, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, chẳng còn gì tiếc nuối và cũng có thể khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Bạn có thể đạt được những thành tích đáng mừng trong công việc bằng năng lực bản thân, không phụ thuộc vào người khác nhưng vẫn dễ dẫn tới những bất hòa, ganh ghét. Cần giữ thái độ chân thành và khoan dung để có thể hóa giải những mâu thuẫn, kết thêm nhiều bạn.

Tử vi 11 ngày tới: Thần Tài chốt sổ đỏ, quý nhân nâng bước, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài lan tỏa, may mắn đầy nhà - Ảnh 3
11 ngày tới, người tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên có những bước đột phá thành công. Ảnh minh họa: Internet

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