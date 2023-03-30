Tử vi 10 ngày tới (9/4), Tuổi Sửu cơ hội rộng mở TIỀN CHẤT CHẬT KÉT, tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối TIỂU NHÂN THỌC GẬY BÁNH XE

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này cần tích cực học tập và tìm cơ hội phù hợp với bản thân để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Cùng xem tử vi đoán gì về cuộc sống, công việc, tình duyên,... của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu cần mẫn, chăm chỉ. Con giáp này này cũng có khả năng tự định hướng và không chịu được áp lực từ dư luận. Họ luôn tin rằng việc nỗ lực không ngừng, họ sẽ đạt được thành công như mong đợi. Người tuổi Sửu tuy không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ ham học hỏi.

Con giáp này bình tĩnh, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong công việc. 10 ngày tới đây, nhiều cơ hội công việc tốt sẽ đến với người tuổi Sửu. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới hoặc có cơ hội hợp tác kinh doanh. Người tuổi này cũng cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác, làm ăn xa. Rất có thể, đây là cơ hội để họ đổi đời, có thu nhập cao, cuộc sống sung túc hơn trước. Làm việc chăm chỉ, người tuổi Sửu sẽ đạt được thành tích cao, được cấp trên tin tưởng.

Tuổi Thìn Tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối trên phương diện sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet 10 ngày tới đây, tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh cần hạn chế mâu thuẫn với cấp trên, nếu không mọi việc dễ lâm vào bế tắc, trường hợp xấu nhất còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai. Tình cảm của tuổi Thìn cũng chẳng mấy yên bình. Có lẽ những áp lực ngoài xã hội đã khiến bản mệnh quá mệt mỏi, vì vậy mà chọn cách trút cơn nóng giận của mình lên đầu nửa kia. Mối quan hệ của hai bên dần trở nên căng thẳng. Tuổi Hợi Trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi đón nhận nhiều tài lộc, may mắn trong tất cả mọi chuyện. Đặc biệt là trong công việc, người tuổi Hợi không tốn nhiều thời gian giải quyết, có đồng nghiệp hỗ trợ hoàn thành. Đường nhân duyên đỏ rực, người có đôi có cặp hạnh phúc, vui vẻ. Người tuổi Hợi còn độc thân có thể gặp được ý trung nhân trong 10 ngày tới. Tuổi Hợi phát triển sự nghiệp rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet (*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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