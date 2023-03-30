Tử vi cuối tháng 3/2023: Song tử chớ tin bánh vẽ, Bạch Dương hao hụt, Ma kết "tốt số hơn bố giàu"

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 16:26

Trong ngày 31/3/2023, các con giáp hãy cẩn thận trước mọi điều, tận dụng cơ hội, luôn cố gắng để đạt thành tựu như mong muốn

Song tử

Tử vi cho thấy, vận trình không được tốt, xung quanh không có điều gì thuận lợi cho sự phát triển của bản thân. Nơi làm việc xảy ra vấn đề khó khăn cũng đừng hoảng sợ, giữ bình tĩnh cố gắng giải quyết vấn đề vẫn tốt hơn. Song Tử hãy làm hết sức có thể, không nên suy nghĩ nhiều về thất bại.

Nếu muốn giữa hai người không xảy ra mâu thuẫn thì đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi ý kiến của ​​người khác. Quan trọng nhất là cảm xúc và quyết định của cả hai.

Tử vi cuối tháng 3/2023: Song tử chớ tin bánh vẽ, Bạch Dương hao hụt, Ma kết 'tốt số hơn bố giàu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạch dương

Dự đoán vận trình công việc của Bạch Dương diễn ra với nhiều trở ngại. Các kế hoạch và dự định trước đó đều bị trì hoãn khiến cho bạn khó có thể đạt được mong muốn của mình. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới kết quả tồi tệ này chính là những phán đoán chủ quan, phiến diện của bản thân.

Tài lộc hao hụt đáng kể. Người thuộc cung này không nên tiêu pha quá bừa bãi chỉ để khoe khoang bản thân mình. Điều này hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bạn, mà còn khiến cho bạn phải hao tổn ngân sách một cách vô ích.

Tử vi cuối tháng 3/2023: Song tử chớ tin bánh vẽ, Bạch Dương hao hụt, Ma kết 'tốt số hơn bố giàu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ma kết

Nhìn chung vẫn còn khá dư dả do người thuộc cung Ma Kết không muốn chi tiêu cho bất kỳ thứ gì trong thời điểm hiện tại. Thay vào đó, bạn thích tiết kiệm tiền để có thể mua được những món đồ có giá trị cao hoặc tích lũy một khoản tiền cố định để đi du lịch trong tương lai.

Tình cảm của cung này đang giậm chân tại chỗ. Thay vì ngồi yên một chỗ chờ tình yêu gõ cửa thì chòm sao này cần phải chủ động tiếp cận đối tượng mình có cảm tình. Tuy nhiên, đôi khi có quá nhiều vệ tinh xung quanh khiến bạn không biết phải làm sao để ứng biến cho khéo léo.

Tử vi cuối tháng 3/2023: Song tử chớ tin bánh vẽ, Bạch Dương hao hụt, Ma kết 'tốt số hơn bố giàu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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