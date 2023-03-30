Tuần sau (3/4-9/4), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tiền chảy về túi ào ào như thác đổ, cả năm không lo cần đau đầu chuyện chi tiêu

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 16:20

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần sau (3/4-9/4) có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập, giúp tiền đổ về đầy túi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu 

Tuần sau (3/4-9/4), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tiền chảy về túi ào ào như thác đổ, cả năm không lo cần đau đầu chuyện chi tiêu - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Người tuổi Dậu là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dậu rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý. 

Trong tuần sau (3/4-9/4), dù tuổi Dậu có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Tuổi Mùi 

Đường tài lộc của người tuổi Mùi được dự báo khá vượng ngay từ tuần sau (3/4-9/4) nhờ được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Đây là tín hiệu tích cực cho những người làm công việc kinh doanh, đầu tư buôn bán. Bản mệnh có thể mạnh dạn đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. 

 

Nguồn cảm hứng làm việc của bạn cũng được nâng cao trong tuần sau khi bản mệnh đang có cơ hội được làm công việc mình yêu thích, trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

 

Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời đến bản mệnh xây dựng và gắn kết các mối quan hệ xung quanh mình. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn không chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà còn nhận được nhiều sự chú ý đến từ cấp trên hoặc quý nhân. 

Tuổi Sửu

Tuần sau (3/4-9/4), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tiền chảy về túi ào ào như thác đổ, cả năm không lo cần đau đầu chuyện chi tiêu - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Người tuổi Sửu nhanh trí, làm việc gì cũng chịu khó. Họ có hoài bão lớn và không chịu lùi bước trước khó khăn. Trong tuần sau (3/4-9/4), họ sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền.

Đặc biệt, con giáp này còn được 2 ngôi sao tốt trong tử vi là Lực Sĩ và Giải Thần phù hộ nên càng gặp may mắn về đường tài lộc hơn. Họ không chỉ tích góp được nhiều của cải mà còn có sức khỏe tốt. Những gì họ cho đi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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